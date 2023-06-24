Продажі нових автомобілів у Європі зростають уже 10 місяців поспіль: названо найпопулярніші марки — Finance.ua

Продажі нових автомобілів у Європі зростають уже 10 місяців поспіль: названо найпопулярніші марки Сьогодні 22:12 — Технології&Авто

Продажі нових автомобілів у Європі зростають уже 10 місяців поспіль: названо найпопулярніші марки

Європейський автомобільний ринок зростає вже 10-й місяць. За підсумками травня 2023 року продажі нових легкових автомобілів у країнах ЄС зросли у річному вираженні на 18,5% і склали 938 950 одиниць.

Про це свідчать дані Європейської асоціації автовиробників (АСЕА).

Впевнене зростання продажів за останній місяць весни показали усі найбільші ринки ЄС. Так, в Італії він становив 23,1%, у Німеччині - 19,2%, у Франції - 14,8%, а в Іспанії - 8,3%. Кількість проданих нових автомобілів у Європі в цілому (країни ЄС плюс Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Великобританія) у травні зросла на 18,2% і досягла 1,122 млн авто.

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За підсумками п’яти місяців поточного року європейські продажі машин теж виявилися «у плюсі». З січня по травень його обсяг збільшився на 18%, до 4,394 млн автомобілів, а найпомітніше зростання за цей період продемонстрували ринки Іспанії (+26,9%), Італії (+26,1%), Франції (+26,1%) та Німеччини (+10,2%).

Продажі групи Volkswagen (включаючи Skoda, Audi, Seat, Porsche та ін.) в Європі в травні зросли на 19,5%, групи Renault — на 35,9%, а у Hyundai Group (включає Kia) та альянсу Stellantis, що об'єднує в собі концерни Fiat Chrysler та PSA Group, вони, навпаки, знизилися на 0,1% та 0,2% відповідно.

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