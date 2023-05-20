Продажі нових авто в Європі зростають уже 9 місяців поспіль — Finance.ua

Продажі нових авто в Європі зростають уже 9 місяців поспіль Сьогодні 06:23 — Технології&Авто

Продажі нових авто в Європі зростають уже 9 місяців поспіль

У квітні 2023 року на автомобільному ринку ЄС спостерігалося значне зростання попиту на нові легкові авто: було продано 803 188 одиниць, що на 17,2% більше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на АСЕА.

Найбільше зростання продажів нових легковиків показали ринки Бельгії, Хорватії та Нідерландів, яке становило 40,4%, 44% та 35,2% відповідно.

Найпопулярнішими на ринку нових легковиків залишаються бензинові авто, обсяг реалізації яких становив 306 757 одиниць (38,2% ринку легкових авто квітня, як і торік). Відносно минулорічного показника кількість реєстрацій бензинових авто в ЄС зросла на 17,3%.

На гібридні (HEV) у минулому місяці припадало 24,8% європейського ринку, що на 1,1 в. п. більше, ніж торік. Їх продажі у квітні зросли на 22,7% - до 199 407 одиниць.

Частка ринку гібридних автомобілів, що підключаються до електромережі (PHEV), знизилася з 9,2% у квітні минулого року до 7,4%. Квітневі продажі PHEV зменшилися на 5,5% - до 59 703 одиниць.

Сегмент дизельних автомобілів зменшився на 2,5 в. п. — до 14,7%. Продажі таких авто залишилися стабільними — 118 007 одиниць (+0,03%).

Електромобілі (BEV) охопили 11,8% квітневого ринку нових легковиків, що на 2,7 в. п. більше, ніж роком раніше. Реєстрації нових BEV у ЄС зросли на 51,9% і досягли 94 561 одиниці.

Автомобілів із ГБО та інших у квітні було реалізовано в кількості 24 753 одиниці (+40%).

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