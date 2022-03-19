Проблем з газом не буде – Оператор ГТС — Finance.ua

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Проблем з газом не буде – Оператор ГТС

Вчора 07:46Енергетика
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Проблем з газом не буде – Оператор ГТСПроблем з газом не буде – Оператор ГТС
В Україні не буде проблем з газопостачанням, за винятком перебоїв у тих регіонах, де йдуть бойові дії.
Про це заявив голова Оператора ГТС Сергій Макогон в ефірі ICTV.
«Я не бачу жодних загроз щодо наявності газу, тому що у нас у підземних сховищах близько 9,5 млрд куб. м, фактично у нас уже весна, споживання у нас 100 млн куб. м на добу, при цьому є власний видобуток близько 50 млн куб. м», — розповів він.
Також Україна щодобово імпортує з Європи 10 млн кубометрів газу.
У свою чергу, голова Нафтогазу Юрій Вітренко повідомив, що з початку війни в Україні скоротився видобуток газу, водночас обсяг видобутку на 1,5% перевищує аналогічний торішній показник.
«Тобто українські газовики збільшили видобуток газу. Зараз, незважаючи на війну, продовжують буріння у безпечних районах, будуть освоювати нові родовища», — заявив Вітренко.
Зазначимо, Верховна Рада ухвалила закон про збільшення ренти на видобуток газу на час воєнного стану і надзвичайного стану.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Корреспондент.net
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