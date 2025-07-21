Президент назвав головні задачі Шмигаля як міністра оборони — Finance.ua

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Президент назвав головні задачі Шмигаля як міністра оборони

Казна та Політика
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Президент назвав головні задачі Шмигаля як міністра оборони
Президент назвав головні задачі Шмигаля як міністра оборони
Президент Володимир Зеленський представив нового міністра оборони Дениса Шмигаля. Він озвучив головні пріоритети роботи Міноборони.
Про це повідомляє в заяві Президент.
Серед головних задач нового міністра оборони — дрони-перехоплювачі. Цього тижня мають бути всі угоди на купівлю безпілотників.
«Уже цього тижня мають бути законтрактовані всі доступні дрони-перехоплювачі, які є ефективними. Частина угод уже була укладена, щодо деяких іще треба було попрацювати. Цього тижня мають бути всі контракти», — сказав Зеленський.
Також серед пріоритетів — підготовка операторів цих дронів та всієї інфраструктури: від виробництва до застосування перехоплювачів. Інша мета — забезпечення всіх потреб армійської авіації, Повітряних сил та інших підрозділів ППО. Крім того, Зеленський доручив збільшити застосовування та дальність дронів для ураження російських об’єктів.
«Кожен майданчик у росії, який Москва використовує для виробництва зброї, має стати досяжним для наших Сил оборони», — підкреслив президент.
Шмигалю доручили за шість місяців збільшити частку української зброї в ЗСУ до 50%.
Крім того, Зеленський доручив Шмигалю та секретарю РНБО зробити аудит оборонних контрактів з партнерами та термінів їх виконання. За 10 днів він очікує на доповідь.
Минулого тижня в Україні оновили Кабінет міністрів, який замість Дениса Шмигаля очолила Юлія Свириденко. Шмигаль натомість очолив Міноборони, а колишній міністр Рустем Умєров був призначений на посаду секретаря РНБО.
За матеріалами:
Економічна Правда
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