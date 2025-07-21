Президент назвав головні задачі Шмигаля як міністра оборони — Finance.ua

Президент назвав головні задачі Шмигаля як міністра оборони Сьогодні 15:12 — Казна та Політика

Президент назвав головні задачі Шмигаля як міністра оборони

Президент Володимир Зеленський представив нового міністра оборони Дениса Шмигаля. Він озвучив головні пріоритети роботи Міноборони.

Про це повідомляє в заяві Президент.

Серед головних задач нового міністра оборони — дрони-перехоплювачі. Цього тижня мають бути всі угоди на купівлю безпілотників.

«Уже цього тижня мають бути законтрактовані всі доступні дрони-перехоплювачі, які є ефективними. Частина угод уже була укладена, щодо деяких іще треба було попрацювати. Цього тижня мають бути всі контракти», — сказав Зеленський.

Також серед пріоритетів — підготовка операторів цих дронів та всієї інфраструктури: від виробництва до застосування перехоплювачів. Інша мета — забезпечення всіх потреб армійської авіації, Повітряних сил та інших підрозділів ППО. Крім того, Зеленський доручив збільшити застосовування та дальність дронів для ураження російських об’єктів.

«Кожен майданчик у росії, який Москва використовує для виробництва зброї, має стати досяжним для наших Сил оборони», — підкреслив президент.

Шмигалю доручили за шість місяців збільшити частку української зброї в ЗСУ до 50%.

Крім того, Зеленський доручив Шмигалю та секретарю РНБО зробити аудит оборонних контрактів з партнерами та термінів їх виконання. За 10 днів він очікує на доповідь.

Минулого тижня в Україні оновили Кабінет міністрів, який замість Дениса Шмигаля очолила Юлія Свириденко. Шмигаль натомість очолив Міноборони, а колишній міністр Рустем Умєров був призначений на посаду секретаря РНБО.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.