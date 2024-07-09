Преміювання військових у липні: до якої дати вони виплачуються та чому їх можуть зменшити — Finance.ua
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Преміювання військових у липні: до якої дати вони виплачуються та чому їх можуть зменшити

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Преміювання військових у липні: до якої дати вони виплачуються та чому їх можуть зменшити
Преміювання військових у липні: до якої дати вони виплачуються та чому їх можуть зменшити
До складу місячного грошового забезпечення входять основні, додаткові та одноразові виплати. Своєю чергою додаткові нарахування передбачають премії.
Премію мають призначати командири (начальники) військових частин військових навчальних закладів, установ та інших структурних підрозділів ЗСУ. Однак таку виплату не отримають строковики, Як повідомляють фахівці «Юридичної сотні» на сторінці у Facebook.
Суму нарахування встановлює міністр оборони для відповідних категорій військовослужбовців, але вона не може бути менш як 10% посадового окладу. Крім того, розмір розраховується, виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі Міністерства оборони, та особливостей проходження військової служби.

Як виплачується премія

Згідно з даними, вона нараховується на підставі наказу командира військової частини. Він видається до 5 числа кожного місяця і в нього враховується військова дисципліна, наявність дисциплінарних стягнень та показники виконання службових обов’язків.

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Однак є декілька підстав, через які суму виплати буде зменшено, зокрема:
  • у разі накладення на військовослужбовця дисциплінарного стягнення «догана», оголошеного письмовим наказом (розпорядженням) командира — 90% встановленого розміру щомісячної премії;
  • у разі накладення на військовослужбовця дисциплінарного стягнення «сувора догана», оголошеного письмовим наказом (розпорядженням) командира — 80% встановленого розміру щомісячної премії;
  • у разі накладення на військовослужбовця двох дисциплінарних стягнень «догана» («сувора догана»), оголошених письмовим наказом (розпорядженням) командира — 60% встановленого розміру щомісячної премії;
  • у разі накладення на військовослужбовця трьох дисциплінарних стягнень «догана» («сувора догана»), оголошених письмовим наказом (розпорядженням) командира — 50% встановленого розміру щомісячної премії.
Варто зауважити, що щомісяця командир не може зменшувати премію за одну і ту ж причину.
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