Прем’єр Австралії оголосив про виділення 74 мільйонів доларів Україні — Finance.ua

Прем’єр Австралії оголосив про виділення 74 мільйонів доларів Україні
Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе анонсував черговий пакет військової допомоги Україні та пообіцяв, що його країна виступить на боці Києва у Міжнародному суді під час розгляду позову проти рф.
Про це повідомляється в заяві глави австралійського уряду, оприлюдненій у понеділок.
«У відповідь на прохання Президента [України Володимира] Зеленського про підтримку Австралія надасть Києву військову допомогу в розмірі 99,5 млн австралійських доларів ($67,8 млн). До неї увійдуть військова техніка, вироблена оборонною промисловістю Австралії, а також внесок у відповідний цільовий фонд НАТО», — зазначив Альбанезе.
Він уточнив, що таким чином загальний обсяг військової допомоги, наданої Австралією ЗС України, перевищить 388 млн. австралійських доларів ($230,6 млн).
Також прем’єр-міністр повідомив, що ще 8,7 млн австралійських доларів ($5,9 млн) будуть направлені на адресу прикордонної служби України для модернізації обладнання спостереження, забезпечення кібербезпеки та зміцнення сил оперативного реагування на місцях.
Скасування мита на українські товари
Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив, що його країна також має намір скасувати мито на ввезення українських товарів.
«Ми також зніматимемо мито на українські товари і долучимося до подібної діяльності з боку інших країн. Крім того, ми братимемо участь у роботі Міжнародного суду на підтримку України. Ми також оголошуватимемо додаткові фінансові санкції та заборону на подорожі. Ми заборонимо імпорт російського золота, щоб скоротити можливість Росії фінансувати свою війну», — заявив Альбанезе.
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