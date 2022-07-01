Австралія запровадила санкції проти коханки та сім'ї президента рф — Finance.ua
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Австралія запровадила санкції проти коханки та сім'ї президента рф

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Австралія запровадила персональні санкції проти передбачуваної коханки президента рф Володимира путіна Аліни Кабаєвої. Крім того, до чорного списку внесли членів родини путіна: вони очолюють газові компанії, порти, а також фонд «Газпрому».
Про це стало відомо з повідомлення, опублікованого на сайті уряду Австралії. Кабаєва є головою ради директорів одного із найбільших медіахолдингів «Національна Медіа Група». Як відомо, путін до 2014 року був одружений з Людмилою Шкребньовою, у шлюбі з нею народилися дві дочки — Катерина та Марія. У 2013 році подружжя публічно заявило про намір розлучитися за взаємним бажанням.
Проте ще 2008 року газета «Московський кореспондент» опублікувала матеріал, у якому повідомила про романтичні стосунки між гімнасткою та політиком, яку президент рф одразу назвав «неправдивою». Кабаєва ж від коментарів утрималася, а статтю попросила спростувати.
Проти кого запровадили санкції:
  • Аліна Кабаєва, передбачувана коханка путіна;
  • Ігор Олександрович Путін, директор міжнародного морського порту;
  • Михайло Євгенович Путін, Согар;
  • Роман Ігорович Путін, MRT Group;
  • Юрій Миколайович Шамалов, Газфонд;
  • Олександр Григорович Плєхов;
  • Михайло Олександрович Клішин;
  • Сергій Миколайович Горков,
  • Рік Шеманович Нісанов,
  • Євген Григорович Новицький;
  • Григорій Вікторович Берьозкін;
  • Ігор Альбертович Касаєв;
  • Ірек Енварович Файзуллін, міністр будівництва та житлово-комунального господарства рф;
  • Віталій Геннадійович Савельєв, міністр транспорту рф;
  • Дмитро Миколайович Патрушев, міністр сільського господарства рф;
  • Марія Олексіївна Львова-Бєлова, уповноважена з прав дітей у рф.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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