Австралія запровадила санкції проти коханки та сім'ї президента рф — Finance.ua

Австралія запровадила санкції проти коханки та сім'ї президента рф
Австралія запровадила персональні санкції проти передбачуваної коханки президента рф Володимира путіна Аліни Кабаєвої. Крім того, до чорного списку внесли членів родини путіна: вони очолюють газові компанії, порти, а також фонд «Газпрому».
Про це стало відомо з повідомлення, опублікованого на сайті уряду Австралії. Кабаєва є головою ради директорів одного із найбільших медіахолдингів «Національна Медіа Група». Як відомо, путін до 2014 року був одружений з Людмилою Шкребньовою, у шлюбі з нею народилися дві дочки — Катерина та Марія. У 2013 році подружжя публічно заявило про намір розлучитися за взаємним бажанням.
Проте ще 2008 року газета «Московський кореспондент» опублікувала матеріал, у якому повідомила про романтичні стосунки між гімнасткою та політиком, яку президент рф одразу назвав «неправдивою». Кабаєва ж від коментарів утрималася, а статтю попросила спростувати.
Проти кого запровадили санкції:
- Аліна Кабаєва, передбачувана коханка путіна;
- Ігор Олександрович Путін, директор міжнародного морського порту;
- Михайло Євгенович Путін, Согар;
- Роман Ігорович Путін, MRT Group;
- Юрій Миколайович Шамалов, Газфонд;
- Олександр Григорович Плєхов;
- Михайло Олександрович Клішин;
- Сергій Миколайович Горков,
- Рік Шеманович Нісанов,
- Євген Григорович Новицький;
- Григорій Вікторович Берьозкін;
- Ігор Альбертович Касаєв;
- Ірек Енварович Файзуллін, міністр будівництва та житлово-комунального господарства рф;
- Віталій Геннадійович Савельєв, міністр транспорту рф;
- Дмитро Миколайович Патрушев, міністр сільського господарства рф;
- Марія Олексіївна Львова-Бєлова, уповноважена з прав дітей у рф.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поділитися новиною