Австралія запровадила санкції проти коханки та сім'ї президента рф — Finance.ua

Австралія запровадила санкції проти коханки та сім'ї президента рф Вчора 12:33

Австралія запровадила персональні санкції проти передбачуваної коханки президента рф Володимира путіна Аліни Кабаєвої. Крім того, до чорного списку внесли членів родини путіна: вони очолюють газові компанії, порти, а також фонд «Газпрому».

Про це стало відомо з повідомлення, опублікованого на сайті уряду Австралії. Кабаєва є головою ради директорів одного із найбільших медіахолдингів «Національна Медіа Група». Як відомо, путін до 2014 року був одружений з Людмилою Шкребньовою, у шлюбі з нею народилися дві дочки — Катерина та Марія. У 2013 році подружжя публічно заявило про намір розлучитися за взаємним бажанням.

Проте ще 2008 року газета «Московський кореспондент» опублікувала матеріал, у якому повідомила про романтичні стосунки між гімнасткою та політиком, яку президент рф одразу назвав «неправдивою». Кабаєва ж від коментарів утрималася, а статтю попросила спростувати.

Проти кого запровадили санкції:

Аліна Кабаєва, передбачувана коханка путіна;

Ігор Олександрович Путін, директор міжнародного морського порту;

Михайло Євгенович Путін, Согар;

Роман Ігорович Путін, MRT Group;

Юрій Миколайович Шамалов, Газфонд;

Олександр Григорович Плєхов;

Михайло Олександрович Клішин;

Сергій Миколайович Горков,

Рік Шеманович Нісанов,

Євген Григорович Новицький;

Григорій Вікторович Берьозкін;

Ігор Альбертович Касаєв;

Ірек Енварович Файзуллін, міністр будівництва та житлово-комунального господарства рф;

Віталій Геннадійович Савельєв, міністр транспорту рф;

Дмитро Миколайович Патрушев, міністр сільського господарства рф;

Марія Олексіївна Львова-Бєлова, уповноважена з прав дітей у рф.

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