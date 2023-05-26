Представлено електрокросовер Aera із запасом ходу до 800 км (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Представлено електрокросовер Aera із запасом ходу до 800 км (фото)

Технології&Авто
33
Італо-американський стартап Aehra показав свій перший електрокросовер. Модель отримала яскравий дизайн із ефектними дверима. Про це повідомили на сайті Carscoops.
Стартап Aehra був заснований у 2022 році. Нещодавно компанія підписала угоду з австрійським виробником акумуляторів Miba, завдяки якій автомобілі бренду отримають інноваційні акумуляторні батареї.
В Aera заявили, що їхній новий кросовер матиме запас ходу до 800 км на одному заряді. Цього також вдасться досягти завдяки обтічному кузову з низьким коефіцієнтом аеродинамічного опору.
Представлено електрокросовер Aera із запасом ходу до 800 км (фото)
Перший електромобіль Aera отримає агресивний дизайн із вузькими фарами. Відмінною рисою моделі стане незвичайний механізм відчинення бічних дверей. Вони розорюватимуться не вбік, а вгору.
Читайте також
Електрокросовер Aera увійде до сегменту преміум-класу і пропонуватиме високий рівень розкоші. Також очікується, що модель зможе розганятись від 0 до 100 км/год менше ніж за 4 секунди.
Представлено електрокросовер Aera із запасом ходу до 800 км (фото)
Перший електрокросовер Aera зможе використовувати систему заряджання 950 В для швидкого заряджання потужністю 350 кВт. Живитиме електромотори акумуляторна батарея на 120 кВт·год.
Aera мають намір розпочати перші поставки електрокросоверів клієнтам наприкінці 2025 року. Модель буде доступна для покупки в Європі, Китаї, країнах Перської затоки та Північної Америки.
Хоч би скільки коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тому не забувайте своєчасно оформити обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно можна зробити це на Finance.ua. Перейдіть за посиланням, порівнюйте ціни та вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Хочу вигідно придбати автоцивілку

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.