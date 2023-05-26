Представлено електрокросовер Aera із запасом ходу до 800 км (фото) — Finance.ua

Представлено електрокросовер Aera із запасом ходу до 800 км (фото) Сьогодні 03:39 — Технології&Авто

Італо-американський стартап Aehra показав свій перший електрокросовер. Модель отримала яскравий дизайн із ефектними дверима. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Стартап Aehra був заснований у 2022 році. Нещодавно компанія підписала угоду з австрійським виробником акумуляторів Miba, завдяки якій автомобілі бренду отримають інноваційні акумуляторні батареї.

В Aera заявили, що їхній новий кросовер матиме запас ходу до 800 км на одному заряді. Цього також вдасться досягти завдяки обтічному кузову з низьким коефіцієнтом аеродинамічного опору.

Перший електромобіль Aera отримає агресивний дизайн із вузькими фарами. Відмінною рисою моделі стане незвичайний механізм відчинення бічних дверей. Вони розорюватимуться не вбік, а вгору.

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Електрокросовер Aera увійде до сегменту преміум-класу і пропонуватиме високий рівень розкоші. Також очікується, що модель зможе розганятись від 0 до 100 км/год менше ніж за 4 секунди.

Перший електрокросовер Aera зможе використовувати систему заряджання 950 В для швидкого заряджання потужністю 350 кВт. Живитиме електромотори акумуляторна батарея на 120 кВт·год.

Aera мають намір розпочати перші поставки електрокросоверів клієнтам наприкінці 2025 року. Модель буде доступна для покупки в Європі, Китаї, країнах Перської затоки та Північної Америки.

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