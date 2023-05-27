Плюси та мінуси сучасних електромобілів: рейтинг — Finance.ua

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Плюси та мінуси сучасних електромобілів: рейтинг

Технології&Авто
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Експерти з Whatcar склали рейтинг найкращих електромобілів, що присутні на ринку нових авто, підкреслюючи як їх переваги, так і недоліки.

Volkswagen ID. Buzz

Плюси: комфортне керування, високий рівень практичності, повільно дешевшає.
Мінуси: відсутність 7-місної версії, інформаційно-розважальна система, запас ходу.

Tesla Model 3

Плюси: шалена динаміка (особливо у версії Performance), великий запас ходу, високий рівень практичності.
Мінуси: шумоізоляція, жорстка підвіска.

Genesis GV60

Плюси: інтер'єр, шумоізоляція, інформаційно-розважальна система.
Мінуси: невеликий багажник, простір для задніх пасажирів, камери заднього виду.

BMW iX3

Плюси: запас ходу, інформаційно-розважальна система, оптимальна вартість.
Мінуси: розгін, шумоізоляція, повільне заряджання.

Kia EV6

Плюси: запас ходу, розширена гарантія, простір для задніх пасажирів.
Мінуси: невеликий багажник, висока вартість, жорстка підвіска.

Porsche Taycan Cross Turismo

Плюси: динаміка, простір для задніх пасажирів, якісний інтер'єр.
Мінуси: невеликий список оснащення, запас ходу, невеликий багажник.

Hyundai Ioniq 5

Плюси: шумоізоляція, швидка зарядка, просторий салон.
Мінуси: керування, якість інтер'єру.

MG4 EV

Плюси: ціна, великий запас ходу, розширена гарантія.
Мінуси: матеріали інтер'єру, інформаційно-розважальна система.

Skoda Enyaq iV

Плюси: приваблива ціна, високий рівень практичності, приємне керування.
Мінуси: динаміка, інформаційно-розважальна система.

BMW i4

Плюси: динаміка, запас ходу, інформаційно-розважальна система. Мінуси: висока вартість, не такий швидкий, як Tesla Model 3 Performance, зарядна інфраструктура.
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