Плюси та мінуси сучасних електромобілів: рейтинг — Finance.ua

Плюси та мінуси сучасних електромобілів: рейтинг
Експерти з Whatcar склали рейтинг найкращих електромобілів, що присутні на ринку нових авто, підкреслюючи як їх переваги, так і недоліки.
Volkswagen ID. Buzz
Плюси: комфортне керування, високий рівень практичності, повільно дешевшає.
Мінуси: відсутність 7-місної версії, інформаційно-розважальна система, запас ходу.
Tesla Model 3
Плюси: шалена динаміка (особливо у версії Performance), великий запас ходу, високий рівень практичності.
Мінуси: шумоізоляція, жорстка підвіска.
Genesis GV60
Плюси: інтер'єр, шумоізоляція, інформаційно-розважальна система.
Мінуси: невеликий багажник, простір для задніх пасажирів, камери заднього виду.
BMW iX3
Плюси: запас ходу, інформаційно-розважальна система, оптимальна вартість.
Мінуси: розгін, шумоізоляція, повільне заряджання.
Kia EV6
Плюси: запас ходу, розширена гарантія, простір для задніх пасажирів.
Мінуси: невеликий багажник, висока вартість, жорстка підвіска.
Porsche Taycan Cross Turismo
Плюси: динаміка, простір для задніх пасажирів, якісний інтер'єр.
Мінуси: невеликий список оснащення, запас ходу, невеликий багажник.
Hyundai Ioniq 5
Плюси: шумоізоляція, швидка зарядка, просторий салон.
Мінуси: керування, якість інтер'єру.
MG4 EV
Плюси: ціна, великий запас ходу, розширена гарантія.
Мінуси: матеріали інтер'єру, інформаційно-розважальна система.
Skoda Enyaq iV
Плюси: приваблива ціна, високий рівень практичності, приємне керування.
Мінуси: динаміка, інформаційно-розважальна система.
BMW i4
Плюси: динаміка, запас ходу, інформаційно-розважальна система. Мінуси: висока вартість, не такий швидкий, як Tesla Model 3 Performance, зарядна інфраструктура.
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