Працівників лікарні підозрюють у привласненні мільйона за надані медпослуги — Finance.ua
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Працівників лікарні підозрюють у привласненні мільйона за надані медпослуги

Кримінал
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Працівників лікарні підозрюють у привласненні мільйона за надані медпослуги
Працівників лікарні підозрюють у привласненні мільйона за надані медпослуги, Фото: esbu.gov.ua
Бюро економічної безпеки повідомило про підозру працівників Комунального некомерційного підприємства «Закарпатський обласний центр громадського здоров`я» Закарпатської облради у розтраті коштів шляхом зловживання службовим становищем.
Про це повідомляється на сайті БЕБ.
Слідство встановило, що службові особи центру в незаконний спосіб отримали близько 1 млн грн готівкою за надані медичні послуги фізичним особам.
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Надалі, аби приховати злочинну діяльність, кошти частково вносили на рахунок підприємства, створивши умови, за яких мали можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Наразі службовим особам центру повідомлено про підозру. Їх дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем). Досудове розслідування триває.
За матеріалами:
Finance.ua
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