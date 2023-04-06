Пожвавлення ринку праці: кількість вакансій зростає швидше, ніж резюме — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Пожвавлення ринку праці: кількість вакансій зростає швидше, ніж резюме

Особисті фінанси
98
Пожвавлення ринку праці: кількість вакансій зростає швидше, ніж резюме
Пожвавлення ринку праці: кількість вакансій зростає швидше, ніж резюме
У березні 2023 року пожвавився ринок праці України, зокрема, кількість вакансій зростала швидше, ніж кількість резюме. Втім, зайнятість залишалася низькою, це стримувало збільшення доходів домогосподарств.
Про це свідчить Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (квітень 2023 року).
Як зазначили в НБУ, у березні зростання кількості резюме стабілізувалося, а кількість вакансій переважно продовжувала зростати.
Читайте також
«У результаті кількість претендентів на одну вакансію помітно знизилася порівняно з 2022 роком, але усе ще залишається значно вищою за рівень до 24 лютого 2022 року», — йдеться в огляді.
Графік: НБУ
Графік: НБУ

Доходи українців

Значна частина українців досі не працює, що ускладнює фінансовий стан домогосподарств.
Місце для вашої реклами
За опитуванням групи «Рейтинг», частка тих, хто втратив роботу і досі не знайшов нову, майже незмінна (36%). Складніше знайти роботу ВПО — не працює 51%.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
За опитуванням Центру Разумкова, у більшості (53%) за рік доходи зменшилися, зросли лише у 6%. Найбільше постраждали старші люди, мешканці територій бойових дій та ВПО. Основне джерело доходів — оплата праці (40% від постійної роботи, 8% від тимчасової, 3% від власного бізнесу).
Читайте також
Графік: НБУ
Графік: НБУ
На початку року доходи домогосподарств залишалися стриманими (зокрема через перегляд підходів до виплат військовим), що лише частково компенсувалось індексацією пенсій, йдеться у звіті.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.