Пожвавлення ринку праці: кількість вакансій зростає швидше, ніж резюме — Finance.ua

Пожвавлення ринку праці: кількість вакансій зростає швидше, ніж резюме Сьогодні 15:01 — Особисті фінанси

Пожвавлення ринку праці: кількість вакансій зростає швидше, ніж резюме

У березні 2023 року пожвавився ринок праці України, зокрема, кількість вакансій зростала швидше, ніж кількість резюме. Втім, зайнятість залишалася низькою, це стримувало збільшення доходів домогосподарств.

Про це свідчить Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (квітень 2023 року).

Як зазначили в НБУ, у березні зростання кількості резюме стабілізувалося, а кількість вакансій переважно продовжувала зростати.

«У результаті кількість претендентів на одну вакансію помітно знизилася порівняно з 2022 роком, але усе ще залишається значно вищою за рівень до 24 лютого 2022 року», — йдеться в огляді.

Графік: НБУ

Доходи українців

Значна частина українців досі не працює, що ускладнює фінансовий стан домогосподарств.

За опитуванням групи «Рейтинг», частка тих, хто втратив роботу і досі не знайшов нову, майже незмінна (36%). Складніше знайти роботу ВПО — не працює 51%.

Графік: НБУ

За опитуванням Центру Разумкова, у більшості (53%) за рік доходи зменшилися, зросли лише у 6%. Найбільше постраждали старші люди, мешканці територій бойових дій та ВПО. Основне джерело доходів — оплата праці (40% від постійної роботи, 8% від тимчасової, 3% від власного бізнесу).

Графік: НБУ

На початку року доходи домогосподарств залишалися стриманими (зокрема через перегляд підходів до виплат військовим), що лише частково компенсувалось індексацією пенсій, йдеться у звіті.

Графік: НБУ

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