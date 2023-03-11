Повноцінне відновлення економіки розпочнеться з 2024 року - НБУ — Finance.ua
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Повноцінне відновлення економіки розпочнеться з 2024 року - НБУ

Казна та Політика
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У 2023 році, попри продовження війни, економіка може уникнути падіння. НБУ прогнозує, що реальний ВВП цьогоріч зросте на 0,3%. Це невеличке зростання, але воно свідчитиме про стійкість економіки перед важкими викликами.
Про це йдеться в звіті НБУ.
Повноцінне відновлення економіки розпочнеться з 2024 року. Допоможе насамперед зменшення безпекових ризиків, що є ключовим припущенням прогнозу НБУ. У результаті поступово зростатимуть доходи, підприємства отримають можливість перезапуститися на деокупованих територіях, чорноморські порти — відновити повноцінну роботу, а аграрії — збільшити врожаї.
Повноцінне відновлення економіки розпочнеться з 2024 року - НБУ
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Інфляція надалі знижуватиметься. НБУ очікує, що цьогоріч темпи зростання споживчих цін сповільняться нижче 19% завдяки, зокрема, заходам НБУ та зниженню світової інфляції. У наступні роки разом зі зменшенням безпекових ризиків і початком відбудови України інфляція сповільниться ще відчутніше — до 10,4% у 2024 та 6,7% у 2025 році.
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Ставки за гривневими депозитами зростатимуть. Цей процес розпочався з червня минулого року і вже в деяких банків дохідність депозитів перебуває в діапазоні 15–20%. На початку цього року кілька великих банків оголосили про подальше підвищення відсотків за гривневими вкладами. Отже, у громадян та бізнесу з’являється більше можливостей захиститися від інфляції.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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