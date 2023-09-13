Повітряний суперкар: у США готують розкішне літаюче авто — Finance.ua

Повітряний суперкар: у США готують розкішне літаюче авто Сьогодні 03:34 — Технології&Авто

Повітряний суперкар: у США готують розкішне літаюче авто

Американський стартап Leo Flight представив свій дебютний проєкт електричного літаючого авто Coupe. Його планують запустити у виробництво з 2026 року.

Leo Coupe — нетипове літаюче авто. Якщо більшість із них створюють для служб таксі, то його позиціонують як персональний транспортний засіб — свого роду літаючий суперкар. Уже відома і вартість — від 460 000 доларів.

Новий Leo Coupe справді чимось нагадує суперкари. У нього стрімкий обтічний дизайн з величезними крилами спереду і ззаду, а двері піднімаються вгору.

Кабіна Leo Coupe розрахована на 3−4 осіб і має велику площу скління. У неї розкішне внутрішнє оздоблення, а оснащення охоплює проєкційний дисплей, екрани в спинках сидінь і подушки безпеки.

Leo Coupe буде повністю автономним, тобто власнику не потрібно отримувати ліцензію пілота. На автопілоті він здатний розвинути швидкість до 320 км/год, а його запас ходу складе близько 400 км. Спеціально для літального апарату розробляють швидку бездротову зарядку і готують мережу зарядних станцій.

Також передбачена функція автоматичної стабілізації. При відмові моторів Leo Coupe може спланувати або ж розкрити парашут і спуститися на землю.

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