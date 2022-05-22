Португалія надасть Україні фінансову допомогу — Finance.ua
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Португалія надасть Україні фінансову допомогу

Вчора 03:47Казна та Політика
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Португальська Республіка надасть Україні фінансову допомогу.
Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільного брифінгу з прем‘єр-міністром Португалії Антоніу Кошта в Києві.
Глава держави відзначив, що це перший візит прем‘єр-міністра Португалії до України за період незалежності. Він також наголосив на важливості того, що візит відбувається в День Європи.
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Зеленський підкреслив, що переговори з Кошта були доволі плідними.
«Ціную готовність надавати фінансову допомогу нашій державі. Відповідні домовленості про виділення Португалією фінансової допомоги будуть сьогодні формалізовані на урядовому рівні», — зазначив Президент.
Окрім того, поінформував він, під час зустрічі обговорювалися питання подальшої оборонної допомоги, а також притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців. Зеленський зауважив, що португальський прем‘єр відвідав Ірпінь на Київщині, щоб побачити наслідки дій загарбників.
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За словами глави держави, серед тем переговорів було також посилення санкційного тиску на росію, у тому числі запровадження ембарго на російську нафту в межах шостого пакета європейських санкцій.
Крім цього, Зеленський повідомив, що обговорювалося питання європейської інтеграції України. Президент констатував, що португальці майже одностайно підтримують членство України в ЄС — за це виступають 87% громадян. Зеленський висловив сподівання, що на засіданні Європейської ради в червні прозвучить і державний голос Португалії на підтримку надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
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Під час зустрічі обговорювалося також залучення Португалії до повоєнної відбудови України, зазначив Президент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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