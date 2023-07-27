Porsche заявив про намір електрифікувати всі моделі авто, за винятком одного спорткара — Finance.ua

Porsche заявив про намір електрифікувати всі моделі авто, за винятком одного спорткара 27.07.2023, 01:22 — Технології&Авто

Porsche заявив про намір електрифікувати всі моделі авто, за винятком одного спорткара

Автовиробник Porsche планує поступово електрифікувати лінійку автомобілів, щоб електромобілі складали 80% продажів до 2030 року. Культова модель 911 залишиться єдиною моделлю з двигуном внутрішнього згоряння.

Про це повідомляє Reuters

Агентство зазначає, що за планами німецького виробника розкішних автомобілів уважно стежать, зокрема екологи, через його інвестиції в електронне паливо та наполягання на тому, щоб ЄС дозволив продаж таких транспортних засобів після 2035 року.

Porsche, яка раніше не окреслювала планів мати лише одну модель двигуна внутрішнього згоряння, вважається тісно пов’язаною з електронним паливом через інвестиції в чилійську енергетичну компанію HIF Global.

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Керівник команди Porsche e-fuels Карл Думс заявив, що автовиробник електрифікує свій компактний позашляховик Macan, за ним піде спортивний автомобіль 718, а потім — бестселер Cayenne. 911, на який у 2022 році припадає 13% продажів, є винятком.

«Наша стратегія в першу чергу полягає в переході на електричну мобільність і … ми будемо виробляти 911 якомога довше з двигуном внутрішнього згоряння», — сказав він.

За його словами, плани Porsche щодо електромобілів та інвестиції в е-паливо є різними. Електронне паливо виробляється з уловленого вуглекислого газу та водню, отриманого з відновлюваних технологій. Коли воно згорає, воно повторно викидає CO2, що, на думку прихильників, робить його вуглецево-нейтральним.

Електронне паливо HIF Global більше орієнтоване на авіаційну промисловість і важкі транспортні засоби, оскільки майже всі легкові автомобілі будуть електричними.

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