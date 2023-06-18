Porsche залишається лідером серед люксових брендів світу шостий рік поспіль - Brand Finance — Finance.ua
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Porsche залишається лідером серед люксових брендів світу шостий рік поспіль - Brand Finance

Технології&Авто
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Porsche залишається лідером серед люксових брендів світу шостий рік поспіль - Brand Finance
Porsche залишається лідером серед люксових брендів світу шостий рік поспіль - Brand Finance
Німецький автомобільний бренд Porsche залишається лідером світового рейтингу в сегменті товарів класу «люкс» за підсумками шостого року поспіль.
Про це повідомляє Brand Finance.
Вартість бренду за минулий рік збільшилася на 9% - до $36,76 млрд.
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На другому місці залишився відомий своїми сумками Louis Vuitton (+12,2%, до $26,29 млрд).
Виробник парфумів Chanel вийшов на третю позицію (+27%, до $19,39 млрд). Він відтіснив на четверту сходинку італійський бренд одягу Gucci, вартість якого знизилася на 1,5% - до $17,84 млрд.
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На п’ятому місці залишився Hermes (+4,9%, до $14,165 млрд).
На шосту сходинку піднявся Dior (+46%, до $13,15 млрд), а Cartier перемістився на сьому позицію (+1%, до $12,54 млрд). На восьмому — Rolex (+28,3%, до $10,71 млрд).
До дев’ятого місця з 11-го торік зросла американська ювелірна мережа Tiffany, вартість бренду якої збільшилася на 10,2% - до $7,43 млрд. Італійська Ferrari тепер є останньою в десятці з показником ненабагато нижчим — $7,42 млрд (зниження на 7,7%).
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Найшвидше розвивається автомобільний бренд Lamborghini, вартість якого підскочила за рік у 2,2 раза. Тепер він посідає 18-ту позицію в рейтингу порівняно з 30-ю рік тому.
Серед 50 компаній рейтингу Brand Finance — 12 французьких, 15 італійських і шість швейцарських. Також у ньому по п’ять представників США і Великої Британії.
У рейтингу є дві китайські компанії - готельна мережа Shangri-La (29-те місце) і ювелірний бренд Lao Feng Xiang (30-те місце).

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