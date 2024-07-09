Porsche скорочує виробництво Taycan через падіння попиту — Finance.ua

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Porsche скорочує виробництво Taycan через падіння попиту

Технології&Авто
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Porsche скорочує виробництво Taycan через падіння попиту
Porsche скорочує виробництво Taycan через падіння попиту
Компанія Porsche скорочує виробництво електромобіля Taycan через уповільнення продажів і загальне зниження попиту на електромобілі.
За результатами 2023 року Taycan розійшовся по світу тиражем у понад 40 000 екземплярів. Однак у звіті німецького автовиробника стверджується, що, як і на багато інших електромобілів, попит на нього падає.
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Видання Stuttgarter Nachrichten вважає, що завод у Цуффенхаузені, де будують Taycan, незабаром перейде на однозмінний режим у відповідь на нижчий, ніж очікувалося, попит. Вважається, що Porsche веде переговори з місцевою робочою радою, і очікується, що перехід не призведе до втрати робочих місць.
Продажі електромобілів у Німеччині за перші шість місяців 2024 року впали на 16,4%. Крім того, китайський ринок висихає для Taycan через зростання кількості дешевших електромобілів, виготовлених в Китаї. Німецьке видання додає, що за даними кількох опитувань китайські покупці хочуть купувати розкішні німецькі моделі з двигунами внутрішнього згоряння, а не з електричними силовими агрегатами.
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Вважається, що вихід на світові ринки електричного кросовера Porsche Macan Electric має допомогти автовиробнику підняти продажі авто на електротязі. Він буде дешевшим, ніж Taycan, і продаватиметься зокрема і в Китаї.
За матеріалами:
Autogeek
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