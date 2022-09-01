Попит на послуги фрилансерів в Україні збільшився на 30% — дослідження — Finance.ua

Попит на послуги фрилансерів в Україні збільшився на 30% — дослідження Вчора 15:02 — Особисті фінанси

Попит на послуги фрилансерів в Україні збільшився на 30% — дослідження, www.freepik.com

Порівнюючи з 2021 роком, попит на послуги фрилансерів в Україні за літо виріс на 30%. Ринок фрилансу тільки набирає обертів і продовжуватиме зростати.

Про це свідчать результати дослідження фриланс сервісу Freelancehunt

Як зазначається, виконаних проєктів стало на 31% більше проти цього ж періоду 2021 року (для аналізу тут було взято період з 30.05 по 28.08).

Інфографіка: Freelancehunt

Крім того, на 29,6% виріс обіг грошей у Сейфі за виконаними проєктами проти минулого літа.

Інфографіка: Freelancehunt

Підприємці можуть бути впевнені, що знайдуть на фрилансі відповідного спеціаліста, оскільки дефіциту виконавців немає. Вже в середині березня до роботи повернулися 74% фрилансерів, а приблизно через місяць — 96-98%.

Інфографіка: Freelancehunt

Стрімке відновлення активності виконавців викликано такими факторами:

Фриланс — зручний формат роботи для багатьох. Можна виконувати проєкти з будь-якої точки на карті, маючи лише ноутбук та доступ до інтернету.

Ті, хто залишився без роботи через війну, можуть її знайти.

Фриланс стане хорошим підробітком для тих, кому основної зарплати не вистачає для підтримки бажаного рівня життя.

У перші місяці війни попит на послуги спеціалістів не був високим з таких причин:

Бізнес тільки «прокидався», ще не було розуміння, що треба робити.

Багато підприємців деякий час боялися щось робити, тому просто чекали.

«Якщо навесні та влітку деякі підприємці ще перебували в режимі очікування, то восени більшість розпочне повне відновлення та адаптацію бізнесу. Отже, можемо говорити про осінній бум на ринку фрилансу. Цифри підтверджують, що зараз фрилансери — найбільш простий, недорогий і безпечний варіант закрити бізнес-завдання, особливо, коли йдеться про разові проєкти», — прогнозують у компанії Freelancehunt.

Довідка Finance.ua:

раніше аналітики Freelancehunt повідомляли, що з початком війни у ​​66,52% фрилансерів рівень доходу знизився;

про зниження заробітку найчастіше говорять дизайнери, копірайтери та програмісти;

у 24,93% виконавців дохід залишився тим самим, а у 8,55% навіть збільшився.

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