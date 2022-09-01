Попит на послуги фрилансерів в Україні збільшився на 30% — дослідження — Finance.ua

Попит на послуги фрилансерів в Україні збільшився на 30% — дослідження
Порівнюючи з 2021 роком, попит на послуги фрилансерів в Україні за літо виріс на 30%. Ринок фрилансу тільки набирає обертів і продовжуватиме зростати.
Про це свідчать результати дослідження фриланс сервісу Freelancehunt.
Як зазначається, виконаних проєктів стало на 31% більше проти цього ж періоду 2021 року (для аналізу тут було взято період з 30.05 по 28.08).
Крім того, на 29,6% виріс обіг грошей у Сейфі за виконаними проєктами проти минулого літа.
Підприємці можуть бути впевнені, що знайдуть на фрилансі відповідного спеціаліста, оскільки дефіциту виконавців немає. Вже в середині березня до роботи повернулися 74% фрилансерів, а приблизно через місяць — 96-98%.
Стрімке відновлення активності виконавців викликано такими факторами:
- Фриланс — зручний формат роботи для багатьох. Можна виконувати проєкти з будь-якої точки на карті, маючи лише ноутбук та доступ до інтернету.
- Ті, хто залишився без роботи через війну, можуть її знайти.
- Фриланс стане хорошим підробітком для тих, кому основної зарплати не вистачає для підтримки бажаного рівня життя.
У перші місяці війни попит на послуги спеціалістів не був високим з таких причин:
- Бізнес тільки «прокидався», ще не було розуміння, що треба робити.
- Багато підприємців деякий час боялися щось робити, тому просто чекали.
«Якщо навесні та влітку деякі підприємці ще перебували в режимі очікування, то восени більшість розпочне повне відновлення та адаптацію бізнесу. Отже, можемо говорити про осінній бум на ринку фрилансу. Цифри підтверджують, що зараз фрилансери — найбільш простий, недорогий і безпечний варіант закрити бізнес-завдання, особливо, коли йдеться про разові проєкти», — прогнозують у компанії Freelancehunt.
Довідка Finance.ua:
- раніше аналітики Freelancehunt повідомляли, що з початком війни у 66,52% фрилансерів рівень доходу знизився;
- про зниження заробітку найчастіше говорять дизайнери, копірайтери та програмісти;
- у 24,93% виконавців дохід залишився тим самим, а у 8,55% навіть збільшився.
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