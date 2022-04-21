Понад 2000 магазинів, 580 СТО та 400 перукарень: у Києві активно відновлює роботу бізнес, - КМДА — Finance.ua
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Понад 2000 магазинів, 580 СТО та 400 перукарень: у Києві активно відновлює роботу бізнес, - КМДА

Вчора 18:39Особисті фінанси
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Понад 2000 магазинів, 580 СТО та 400 перукарень: у Києві активно відновлює роботу бізнес, - КМДАПонад 2000 магазинів, 580 СТО та 400 перукарень: у Києві активно відновлює роботу бізнес, - КМДА, glavcom.ua
У Києві активно продовжує відновлювати роботу середній бізнес.
Про це повідомляє КМДА.
За попередніми даними, станом на 21 квітня у столиці працює понад 2000 продовольчих магазинів, 40 ринків, 61 пекарня та понад 520 кавʼярень.
Крім того, свою роботу відновили 400 перукарень та барбершопів, а також 135 студій манікюру.
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Також у Києві знову працюють близько сотні магазинів одягу та взуття, а також 110 пунктів обслуговування гаджетів та ноутбуків.
Крім того, свою роботу продовжили 580 СТО, 85 автомагазинів та 40 мийок. А також 110 ремонтних майстерень одягу, 14 хімчисток та 32 веломайстерні.
КМДА нагадує, що кияни мають змогу переглянути мапу робочого бізнесу столиці у застосунку «Київ Цифровий».
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За матеріалами: Finance.ua
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