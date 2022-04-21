Які спеціалізації мають попит на фрилансі: куди бізнес готовий інвестувати (інфографіка) — Finance.ua

Які спеціалізації мають попит на фрилансі: куди бізнес готовий інвестувати (інфографіка)

Вчора 08:00 — Особисті фінанси

У країні війна, і багато підприємців шукають шляхи та варіанти перезапуску. Для цього потрібні спеціалісти та інвестиції. Ситуація з відновленням ринку показує, що багато хто знає про фриланс та його переваги.

Про це пише Freelancehunt.

На цей час замовники готові інвестувати у веброзробку. Наприклад, якщо до війни бюджет цієї спеціалізації становив 12,2% від загального бюджету 15 найпопулярніших спеціалізацій на сервісі Freelancehunt, то під час війни — 15,89%. Такі зміни аргументуються тим, що бізнесу потрібно адаптувати сайти під нові реалії, насамперед під західні країни. Оплачувати роботу штатного співробітника дорого для багатьох підприємців, тому вони обирають фриланс.

Є підвищення бюджетів і для дизайнерів сайтів — з 5,66% до 6,18%. Хоча попит на SEO-спеціалістів не сильно зростає, усе одно замовники інвестують у цей напрямок. Також цікавою є ситуація з копірайтингом: бюджет цієї спеціалізації до війни був 2,64%, а під час — 3,66%. Таке зростання можна пояснити тим, що з’явилося багато проєктів для англомовних спеціалістів.

Як почувається фриланс-ринок під час війни

Ринок фрилансу відновлюється швидше, ніж інші види бізнесу. Одні компанії вирішили інвестувати в нові напрямки, інші перемістили виробництво у безпечніші регіони, а деякі підприємці просто змінили стратегію.

За перші два тижні квітня Freelancehunt зміг підійти до позначки 66% від довоєнного рівня за кількістю проєктів від українських замовників. Іноземні замовники зараз публікують на 10-12% більше проєктів, ніж до війни. В середині березня ми спостерігали зниження кількості проєктів від цього сегмента замовників, то тепер можемо говорити про плавне зростання попиту на українських фрилансерів у світі.

У березні середній чек загалом на сервісі серед українських замовників знизився на 8%, а серед закордонних залишився на колишніх позиціях. Спостерігаємо зростання середнього чека за проєктами на 15% у спеціалізації веброзробки та на 20% у SEO.

Активність фрилансерів з України відновилася на 96-98%. На кожен проєкт зростає кількість охочих його виконати, тому замовнику буде неважко підібрати собі найкращого кандидата.

Прогнози на найближчий час

На думку операційного директора Freelancehunt Валентина Зюзіна, найближчим часом очікується зростання кількості проєктів, адже більшість столичних підприємців повернулися до роботи. Також до столиці емігрували бізнесмени з інших регіонів.

Кількість проєктів від замовників з європейських та інших країн зростатиме, оскільки наші фрилансери готові пропонувати високу якість роботи. Якщо порівнювати з довоєнним часом, то кількість реєстрацій нових фрилансерів на 13% вища, ніж до війни.

Висновки. Ринок фрилансу набирає обертів. Поки що це єдина можливість для підприємців закривати бізнес-процеси: створювати сайти, програми, додатки, дизайни та отримувати інші послуги від спеціалістів, щоб якнайшвидше відновити роботу та вийти на нові ринки.

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