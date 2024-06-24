Понад $1 млрд інвестує Oracle у штучний інтелект та хмарні обчислення в Іспанії — Finance.ua
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Понад $1 млрд інвестує Oracle у штучний інтелект та хмарні обчислення в Іспанії

Фондовий ринок
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Понад $1 млрд інвестує Oracle у штучний інтелект та хмарні обчислення в Іспанії
Понад $1 млрд інвестує Oracle у штучний інтелект та хмарні обчислення в Іспанії
Компанія Oracle планує інвестувати понад $1 млрд у штучний інтелект та хмарні обчислення в Іспанії. Усе через зрослий попит на послуги компанії у регіоні.
Про це пише Reuters.
Основна мета інвестицій — це створення хмари, яка дасть змогу клієнтам компанії розвантажити свої центри оброблення, переміщуючи навантаження в Oracle Cloud Infrastructure.
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«Ми підтверджуємо наше зобов’язання допомагати іспанським організаціям будь-якого розміру та галузі і пришвидшувати впровадження хмарних технологій для підвищення ефективності бізнесу», — прокоментував Альберт Тріола, керівник Oracle в Іспанії.
Такі інвестиції дадуть змогу іспанським компаніям та державним установам впроваджувати штучний інтелект та продовжувати цифрову трансформацію.
Інвестиції у $1 млрд планують здійснити протягом наступних 10 років.
За матеріалами:
Speka
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