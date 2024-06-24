Понад $1 млрд інвестує Oracle у штучний інтелект та хмарні обчислення в Іспанії — Finance.ua

Понад $1 млрд інвестує Oracle у штучний інтелект та хмарні обчислення в Іспанії Сьогодні 04:36 — Фондовий ринок

Понад $1 млрд інвестує Oracle у штучний інтелект та хмарні обчислення в Іспанії

Компанія Oracle планує інвестувати понад $1 млрд у штучний інтелект та хмарні обчислення в Іспанії. Усе через зрослий попит на послуги компанії у регіоні.

Про це пише Reuters.

Основна мета інвестицій — це створення хмари, яка дасть змогу клієнтам компанії розвантажити свої центри оброблення, переміщуючи навантаження в Oracle Cloud Infrastructure.

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«Ми підтверджуємо наше зобов’язання допомагати іспанським організаціям будь-якого розміру та галузі і пришвидшувати впровадження хмарних технологій для підвищення ефективності бізнесу», — прокоментував Альберт Тріола, керівник Oracle в Іспанії.

Такі інвестиції дадуть змогу іспанським компаніям та державним установам впроваджувати штучний інтелект та продовжувати цифрову трансформацію.

Інвестиції у $1 млрд планують здійснити протягом наступних 10 років.

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