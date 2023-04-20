Польща змінить перелік продуктів, заборонених для імпорту з України — Finance.ua

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Польща змінить перелік продуктів, заборонених для імпорту з України

Аграрний ринок
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Польща змінить перелік продуктів, заборонених для імпорту з України
Польща змінить перелік продуктів, заборонених для імпорту з України
Польща змінить перелік сільськогосподарської продукції, забороненої для імпорту з України.
Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус у коментарі RMF FM.
За словами міністра, оголошений 15 квітня перелік забороненої до ввезення продукції може змінитися. Скоріш за все, з нього вилучать м’ясо, вина та живу худобу.
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Коментуючи анонсовані заходи відстеження українського зерна, яке прямує через Польщу транзитом, Телус зазначив, що GPS-маячки будуть застосовуватися до вантажів, які везуть автомобільним та залізничним транспортом. Однак це не означає, що такі запобіжні засоби будуть у кожній вантажівці з українською продукцією.
«Транспортні засоби можуть об’єднувати у групи. Не можу сказати, чи це буде 10, чи 20 машин — рішення буде за митною службою», — додав міністр.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, 15 квітня Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України, оскільки через це почалися проблеми з цінами на внутрішньому ринку країни;
  • однак 18 квітня Україна домовилась з Польщею про відновлення транзиту продовольства через території країни.
За матеріалами:
РБК-Україна
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