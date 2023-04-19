«Нова пошта» тимчасово не приймає харчові продукти для відправки в ЄС — Finance.ua

«Нова пошта» тимчасово не приймає харчові продукти для відправки в ЄС
Через введення обмежень на польській митниці українська логістична компанія «Нова пошта» тимчасово не приймає у відділеннях харчові продукти для відправки в усі країни Європейського Союзу.
Про це повідомляє прес-служба «Нової пошти».
Про які саме продукти йдеться
Уряд Польщі ввів тимчасові обмеження на імпорт та транзит низки продовольчих товарів з України:
- цукру,
- зернових,
- кондитерських виробів,
- фруктів,
- овочів,
- переробленої плодово-овочевої продукції тощо.
«Тому „Нова пошта“ тимчасово не приймає продукти в складі міжнародних посилок, які направляються в ЄС», — йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в компанії очікують подальших роз’яснень урядів Польщі та України для уточнення можливих термінів відновлення таких відправок.
Довідка Finance.ua:
- нагадаємо, 15 квітня 2023 року Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України до 30 червня. Заборона стосується і транзиту агропродукції в треті країни;
- 16 квітня міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда заявив, що заборона ввезення зерна з України стосується також і транзиту через територію Польщі в треті країни;
- 18 квітня віце-прем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко за підсумками переговорів у Варшаві повідомила, що транзит українських сільськогосподарських товарів через територію Польщі буде розблоковано в ніч з 20-го на 21 квітня.
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