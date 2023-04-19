«Нова пошта» тимчасово не приймає харчові продукти для відправки в ЄС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Нова пошта» тимчасово не приймає харчові продукти для відправки в ЄС

Особисті фінанси
54
«Нова пошта» тимчасово не приймає харчові продукти для відправки в ЄС
«Нова пошта» тимчасово не приймає харчові продукти для відправки в ЄС
Через введення обмежень на польській митниці українська логістична компанія «Нова пошта» тимчасово не приймає у відділеннях харчові продукти для відправки в усі країни Європейського Союзу.
Про це повідомляє прес-служба «Нової пошти».

Про які саме продукти йдеться

Уряд Польщі ввів тимчасові обмеження на імпорт та транзит низки продовольчих товарів з України:
  • цукру,
  • зернових,
  • кондитерських виробів,
  • фруктів,
  • овочів,
  • переробленої плодово-овочевої продукції тощо.
«Тому „Нова пошта“ тимчасово не приймає продукти в складі міжнародних посилок, які направляються в ЄС», — йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в компанії очікують подальших роз’яснень урядів Польщі та України для уточнення можливих термінів відновлення таких відправок.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, 15 квітня 2023 року Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України до 30 червня. Заборона стосується і транзиту агропродукції в треті країни;
  • 16 квітня міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда заявив, що заборона ввезення зерна з України стосується також і транзиту через територію Польщі в треті країни;
  • 18 квітня віце-прем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко за підсумками переговорів у Варшаві повідомила, що транзит українських сільськогосподарських товарів через територію Польщі буде розблоковано в ніч з 20-го на 21 квітня.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.