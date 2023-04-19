«Нова пошта» тимчасово не приймає харчові продукти для відправки в ЄС — Finance.ua

«Нова пошта» тимчасово не приймає харчові продукти для відправки в ЄС Сьогодні 16:30 — Особисті фінанси

«Нова пошта» тимчасово не приймає харчові продукти для відправки в ЄС

Через введення обмежень на польській митниці українська логістична компанія «Нова пошта» тимчасово не приймає у відділеннях харчові продукти для відправки в усі країни Європейського Союзу.

Про це повідомляє прес-служба «Нової пошти».

Про які саме продукти йдеться

Уряд Польщі ввів тимчасові обмеження на імпорт та транзит низки продовольчих товарів з України:

цукру,

зернових,

кондитерських виробів,

фруктів,

овочів,

переробленої плодово-овочевої продукції тощо.

«Тому „Нова пошта“ тимчасово не приймає продукти в складі міжнародних посилок, які направляються в ЄС», — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в компанії очікують подальших роз’яснень урядів Польщі та України для уточнення можливих термінів відновлення таких відправок.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, 15 квітня 2023 року Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України до 30 червня. Заборона стосується і транзиту агропродукції в треті країни;

16 квітня міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда заявив, що заборона ввезення зерна з України стосується також і транзиту через територію Польщі в треті країни;



18 квітня віце-прем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко за підсумками переговорів у Варшаві повідомила, що транзит українських сільськогосподарських товарів через територію Польщі буде розблоковано в ніч з 20-го на 21 квітня.



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