Польща виступила проти заборони бензинових та дизельних автомобілів у ЄС — Finance.ua
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Польща виступила проти заборони бензинових та дизельних автомобілів у ЄС

Технології&Авто
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Польща виступила проти заборони бензинових та дизельних автомобілів у ЄС
Польща виступила проти заборони бензинових та дизельних автомобілів у ЄС
Польща стала єдиною країною Євросоюзу, яка не підтримує планів щодо скорочення шкідливих викидів від автомобілів із 2035 року. Країна подасть апеляцію до вищого суду ЄС.
Про це розповіли на сайті Automotive News Europe.
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Із 2035 року в Європейському Союзі почне діяти заборона на продаж нових автомобілів із ДВЗ. Реєстрація бензинових і дизельних авто дозволяється лише в тому випадку, якщо вони працюють на кліматично-нейтральному пальному.
Польща від початку виступала проти заборони автомобілів з ДВЗ. За словами міністерки клімату країни Анни Москви, для ухвалення такого рішення не було проведено необхідного аналізу ринкових і соціальних наслідків.
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Польща має намір подавати апеляцію до вищого суду ЄС проти заборони бензинових і дизельних автомобілів із 2035 року. До цього Німеччина, Чехія, Румунія, Угорщина, Словаччина, Італія та Польща змусили Євросоюз дозволити продаж авто з ДВЗ, якщо вони працюють на кліматично-нейтральному паливі.
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