В Україні заборонять автобуси на бензині та дизпаливі – коли чекати змін — Finance.ua

В Україні заборонять автобуси на бензині та дизпаливі – коли чекати змін Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

В Україні хочуть поступово перевести на електротранспорт громадські маршрути, і перший крок вже зроблений. Президент Володимир Зеленський підписав закон № 2956-IX (законопроєкт № 8172) щодо деяких питань використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

Про це йдеться на офіційному вебпорталі парламенту України.

Документ вносить зміни до деяких законодавчих актів щодо:

подолання паливної залежності;

розвитку зарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів.

Також законопроєкт передбачає, що перевозитимуть пасажирів у містах районного та обласного значення з 1 січня 2036-го лише електробуси або автобуси, які оснащені двигунами внутрішнього згоряння з ГБО та водневими осередками.

Перехід передбачили у кілька етапів. Наприклад:

у містах із населенням від 250 тисяч осіб з 1 січня 2028 року заборонено закуповувати понад 50% автобусів із двигунами внутрішнього згоряння;

заборонено закуповувати понад 50% автобусів із двигунами внутрішнього згоряння; з 1 січня 2030 року дозволять закуповувати лише електробуси у всіх населених пунктах.

Органи місцевого самоврядування можуть ухвалити рішення про зміну термінів, але не більше ніж на два роки.

Документ також передбачає:

забезпечення розвитку електромобілів та інфраструктури станцій зарядки;

у технічних умовах житлової забудови забезпечити не менше 50% місць для стоянки та зберігання електротранспорту;

спрощення процедури приєднання зарядних станцій до електричних мереж;

надати право об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку облаштовувати на прибудинковій території місць для стоянки та зберігання транспортних засобів, обладнаних зарядними станціями тощо.

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borgexpert За матеріалами:

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