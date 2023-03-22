В Україні заборонять автобуси на бензині та дизпаливі – коли чекати змін — Finance.ua

В Україні заборонять автобуси на бензині та дизпаливі – коли чекати змін
В Україні хочуть поступово перевести на електротранспорт громадські маршрути, і перший крок вже зроблений. Президент Володимир Зеленський підписав закон № 2956-IX (законопроєкт № 8172) щодо деяких питань використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.
Про це йдеться на офіційному вебпорталі парламенту України.
Документ вносить зміни до деяких законодавчих актів щодо:
- подолання паливної залежності;
- розвитку зарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів.
Також законопроєкт передбачає, що перевозитимуть пасажирів у містах районного та обласного значення з 1 січня 2036-го лише електробуси або автобуси, які оснащені двигунами внутрішнього згоряння з ГБО та водневими осередками.
Перехід передбачили у кілька етапів. Наприклад:
- у містах із населенням від 250 тисяч осіб з 1 січня 2028 року заборонено закуповувати понад 50% автобусів із двигунами внутрішнього згоряння;
- з 1 січня 2030 року дозволять закуповувати лише електробуси у всіх населених пунктах.
Органи місцевого самоврядування можуть ухвалити рішення про зміну термінів, але не більше ніж на два роки.
Документ також передбачає:
- забезпечення розвитку електромобілів та інфраструктури станцій зарядки;
- у технічних умовах житлової забудови забезпечити не менше 50% місць для стоянки та зберігання електротранспорту;
- спрощення процедури приєднання зарядних станцій до електричних мереж;
- надати право об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку облаштовувати на прибудинковій території місць для стоянки та зберігання транспортних засобів, обладнаних зарядними станціями тощо.
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