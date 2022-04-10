Польща спрощує умови надання українцям безкоштовних проїзних залізницею — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Польща спрощує умови надання українцям безкоштовних проїзних залізницею

Вчора 08:41Особисті фінанси
732
Польща спрощує умови надання українцям безкоштовних проїзних залізницеюПольща спрощує умови надання українцям безкоштовних проїзних залізницею
Польська залізниця спрощує правила безкоштовного користування потягами на території країни для українців. Тепер для отримання проїзного, окрім закордонного паспорта, можна пред’явити квиток від «Укрзалізниці».
Про це повідомляє пресцентр УЗ.
«Відтепер українці, які не мають закордонного паспорта або номера PESEL, але мають квиток на поїзд від Укрзалізниці, оформлений в Україні для проїзду в Польщу, можуть надавати його для оформлення безкоштовних проїздних документів територією Польщі», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Квиток на поїзд, який був куплений в Україні (як електронний, так і придбаний в касі) для подорожі в Польщу, дає право на поїздки залізницею по території Польщі не тільки в день перетину кордону, але й надалі.

Хто може скористатися проїзними

Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються такими ж, скористатись можливістю безкоштовного проїзду в поїздах 2-го класу TLK та IC можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого, та належать до таких груп:
  • діти до 18 років;
  • жінки;
  • чоловіки, старші за 60 років;
  • чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.
Посадка в поїзди — по заздалегідь отриманих в касі безкоштовних квитках, які видаються за умови пред’явлення закордонного паспорта громадянина України або проїздного документа від Укрзалізниці на поїзд до Польщі або Повідомлення про присвоєння номеру PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу.
Громадянам з інвалідністю також треба пред’явити документи, що підтверджують їх інвалідність (українські — також підходять). Громадяни, інвалідність яких видно неозброєним оком, можуть не надавати відповідні документи.
Перевозити багаж та тварин громадяни України можуть безкоштовно.
З Польщі українці також можуть безкоштовно виїхати далі за кордон, дотримуючись тих самих правил (безкоштовні квитки доступні в міжнародних касах).

Замовити Зелену картку на Finance.ua

За матеріалами: Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.