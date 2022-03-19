Польща пропонує ЄС ввести повну заборону на торгівлю з росією — Finance.ua

Польща пропонує ЄС ввести повну заборону на торгівлю з росією

Вчора 15:24 — Світ

Польща пропонує ЄС ввести повну заборону на торгівлю з росією

Польща запропонувала Європейському союзу ввести повну заборону на торгівлю з росією. Таким чином: уряд Польщі закликає посилити санкції проти Москви за її вторгнення в Україну.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє National Post

Польща пропонує якомога швидше додати до цього пакету санкцій торгову блокаду, включаючи обидва морські порти росії, а також заборону на сухопутну торгівлю.

«Повне припинення російської торгівлі змусить росію задуматися про те, чи не краще припинити цю жорстоку війну», — сказав Моравецький.

Раніше на цьому тижні країни-члени ЄС погодили четвертий пакет санкцій проти росії. Деталі не були розкриті, але головуюча в ЄС Франція заявила, що торговий статус росії як «країни найбільшого сприяння» буде анульований.

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