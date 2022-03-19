Польща пропонує ЄС ввести повну заборону на торгівлю з росією — Finance.ua

Польща пропонує якомога швидше додати до цього пакету санкцій торгову блокаду, включаючи обидва морські порти росії, а також заборону на сухопутну торгівлю.
«Повне припинення російської торгівлі змусить росію задуматися про те, чи не краще припинити цю жорстоку війну», — сказав Моравецький.
Раніше на цьому тижні країни-члени ЄС погодили четвертий пакет санкцій проти росії. Деталі не були розкриті, але головуюча в ЄС Франція заявила, що торговий статус росії як «країни найбільшого сприяння» буде анульований.