Польща пропонує ЄС ввести повну заборону на торгівлю з росією — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Польща пропонує ЄС ввести повну заборону на торгівлю з росією

Вчора 15:24Світ
522
Польща пропонує ЄС ввести повну заборону на торгівлю з росієюПольща пропонує ЄС ввести повну заборону на торгівлю з росією
Польща запропонувала Європейському союзу ввести повну заборону на торгівлю з росією. Таким чином: уряд Польщі закликає посилити санкції проти Москви за її вторгнення в Україну.
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє National Post.
Польща пропонує якомога швидше додати до цього пакету санкцій торгову блокаду, включаючи обидва морські порти росії, а також заборону на сухопутну торгівлю.
«Повне припинення російської торгівлі змусить росію задуматися про те, чи не краще припинити цю жорстоку війну», — сказав Моравецький.
Раніше на цьому тижні країни-члени ЄС погодили четвертий пакет санкцій проти росії. Деталі не були розкриті, але головуюча в ЄС Франція заявила, що торговий статус росії як «країни найбільшого сприяння» буде анульований.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.