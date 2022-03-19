Падіння реальної зарплати на 18%, інфляція – 30%. Британський Центр досліджень економіки й бізнесу опублікував прогноз економіки росії — Finance.ua

Як зазначається, інфляція в росії, імовірно, досягне 30% на початку 2023 року. Росстат оцінив інфляцію за підсумками 2021 року у 8,39%. Це було максимальне значення після 2015 року, коли вона була 12,91%.
Реальна заробітна плата впаде на 18% протягом наступних 12 місяців. До 2024 року — на 25,7%.
Зниження ВВП до 2023 року прогнозується на 14%. Востаннє такий спад був у 1992 році — 14,5%.
«Що цього разу відрізняється від 2014–2015 років, коли економіка також постраждала від санкцій, то це те, що рубль падає одночасно з різким зростанням цін на сировинні товари. Таким чином, поштовх до інфляції набагато більший, і, відповідно, впливає на рівень життя», — йдеться у дослідженні.