Падіння реальної зарплати на 18%, інфляція – 30%. Британський Центр досліджень економіки й бізнесу опублікував прогноз економіки росії — Finance.ua

Падіння реальної зарплати на 18%, інфляція – 30%. Британський Центр досліджень економіки й бізнесу опублікував прогноз економіки росії

Вчора 14:45 — Світ

Падіння реальної зарплати на 18%, інфляція – 30%. Британський Центр досліджень економіки й бізнесу опублікував прогноз економіки росії

Санкції проти росії призведуть до зниження ВВП на 14%, падіння реальної заробітної плати на 18%, інфляції — 30%.

Про це йдеться у прогнозі британського Центру досліджень економіки й бізнесу.

Як зазначається, інфляція в росії, імовірно, досягне 30% на початку 2023 року. Росстат оцінив інфляцію за підсумками 2021 року у 8,39%. Це було максимальне значення після 2015 року, коли вона була 12,91%.

Реальна заробітна плата впаде на 18% протягом наступних 12 місяців. До 2024 року — на 25,7%.

Зниження ВВП до 2023 року прогнозується на 14%. Востаннє такий спад був у 1992 році — 14,5%.

«Що цього разу відрізняється від 2014–2015 років, коли економіка також постраждала від санкцій, то це те, що рубль падає одночасно з різким зростанням цін на сировинні товари. Таким чином, поштовх до інфляції набагато більший, і, відповідно, впливає на рівень життя», — йдеться у дослідженні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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