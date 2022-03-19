Падіння реальної зарплати на 18%, інфляція – 30%. Британський Центр досліджень економіки й бізнесу опублікував прогноз економіки росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Падіння реальної зарплати на 18%, інфляція – 30%. Британський Центр досліджень економіки й бізнесу опублікував прогноз економіки росії

Вчора 14:45Світ
244
Падіння реальної зарплати на 18%, інфляція – 30%. Британський Центр досліджень економіки й бізнесу опублікував прогноз економіки росіїПадіння реальної зарплати на 18%, інфляція – 30%. Британський Центр досліджень економіки й бізнесу опублікував прогноз економіки росії
Санкції проти росії призведуть до зниження ВВП на 14%, падіння реальної заробітної плати на 18%, інфляції — 30%.
Про це йдеться у прогнозі британського Центру досліджень економіки й бізнесу.
Як зазначається, інфляція в росії, імовірно, досягне 30% на початку 2023 року. Росстат оцінив інфляцію за підсумками 2021 року у 8,39%. Це було максимальне значення після 2015 року, коли вона була 12,91%.
Реальна заробітна плата впаде на 18% протягом наступних 12 місяців. До 2024 року — на 25,7%.
Зниження ВВП до 2023 року прогнозується на 14%. Востаннє такий спад був у 1992 році — 14,5%.
«Що цього разу відрізняється від 2014–2015 років, коли економіка також постраждала від санкцій, то це те, що рубль падає одночасно з різким зростанням цін на сировинні товари. Таким чином, поштовх до інфляції набагато більший, і, відповідно, впливає на рівень життя», — йдеться у дослідженні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Forbes.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.