Польща отримала €300 мільйонів кредиту на будівництво «залізного купола» — Finance.ua

Польща отримала €300 мільйонів кредиту на будівництво «залізного купола» Сьогодні 18:30 — Світ

Польща отримала €300 мільйонів кредиту на будівництво «залізного купола»

Польща отримала 300 мільйонів євро кредиту від Європейського інвестиційного банку на будівництво «залізного купола», зокрема його супутникового компонента.

Про це під час пресконференції у Варшаві заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пишуть « Укрінформ » та RMF24

За його словами, свідченням розвитку проєкту будівництва європейського «залізного купола» є підписання угоди на отримання кредиту від ЄІБ на розвиток польської супутникової програми, яку Варшава реалізовує спільно з Парижем.

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«Йдеться про 300 мільйонів євро, значну суму, завдяки якій наш план побудови „залізного купола“ над Польщею та Європою просунувся на крок уперед», — сказав голова польського уряду.

Він додав, що разом з іншими європейськими прем'єрами представить проєкт будівництва «залізного купола» над Європою через кілька днів.

Нещодавно Туск повідомив про наміри уряду Польщі приєднатися до ініціативи «Європейський небесний щит». Це проєкт будівництва інтегрованої наземної європейської системи ПРО, що містить засоби боротьби з балістичними ракетами. Станом на січень 2024 року в ініціативі беруть участь 19 європейських країн.

hromadske За матеріалами:

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