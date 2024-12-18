Польща надасть Україні пакет допомоги на €100 мільйонів — Finance.ua

Польща надасть Україні пакет допомоги на €100 мільйонів
Польща виділить Україні новий пакет допомоги на загальну суму €100 млн.
Про це премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у Львові під час спільної з українським президентом Володимиром Зеленським пресконференції.
«Це буде приблизно €100 млн у донації в межах 45-го пакету», — сказав Туск.
За словами Туска, допомога надійде у січні наступного року. Очікується, що Польща з партнерами передасть деяку техніку.
«Ми не можемо дати все. У якомусь сенсі ми також є прифронтовою державою. Польща все частіше стає обʼєктом диверсій, саботажу, спрямованих безпосередньо проти наших громадян, нашої держави», — зауважив польський прем’єр-міністр.
Туск також повідомив, що Польща готує реалізацію проєкту оснащення українських бригад.
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