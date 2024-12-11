Перший кейс на $5 млн. Україна та Польща домовилися про повернення арештованих коштів — Finance.ua

Перший кейс на $5 млн. Україна та Польща домовилися про повернення арештованих коштів Вчора 20:19 — Казна та Політика

Перший кейс на $5 млн. Україна та Польща домовилися про повернення арештованих коштів

Україна і Польща погодили процедуру повернення арештованих коштів. Перший практичний кейс стосується повернення понад 5 мільйонів доларів США.

Про це повідомила очільниця Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума.

«Узгодили практичні механізми виконання судових рішень обох країн щодо повернення понад 5 мільйонів доларів США, які були незаконно виведені з України», — сказано в повідомленні.

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Повернення коштів планується здійснити двома шляхами: як речових доказів або в межах міжнародної правової допомоги. Незважаючи на спроби створення перешкод з боку зацікавлених осіб, обидві країни мають достатньо правових інструментів для успішного завершення процесу.

Польща стане першою країною, яка на практиці реалізує механізм повернення арештованих коштів з закордонних рахунків. Це продемонструє світові, що такі механізми дійсно працюють.

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«Важливо, що польський процесуальний прокурор у справі підтвердив готовність польської сторони забезпечити повернення коштів в Україну, що свідчить про високий рівень взаємодії між правоохоронними органами обох країн та спільне прагнення до відновлення справедливості», — наголосила Дума.

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