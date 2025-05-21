Польські виробники цементу вимагають обмежити український імпорт, який зріс на 3000% — Finance.ua

Польські виробники цементу вимагають обмежити український імпорт, який зріс на 3000% Сьогодні 20:45

Асоціація виробників цементу Польщі (SPC) звернулася до Єврокомісії з проханням обмежити імпорт українського цементу в рамках торговельної угоди ЄС з Україною.

Про це пише Business Insider.

Пропонується встановити квоту на рівні 360 000 т на рік, що вдвічі менше за обсяг імпорту 2024 року (652 300 т).

Імпорт цементу з України до Польщі зріс на 3000% за 2019−2024 роки, досягнувши 652 300 т у 2024 році. Такі дані наводить Податкова палата, прогноз на 2025 рік становить понад 1 млн т.

Влодзімеж Холуй, член правління SPC і президент CEMEX Polska, назвав це недобросовісною конкуренцією, особливо в прикордонних Підкарпатському та Люблінському воєводствах, оскільки, за його словами, виробники з-поза ЄС, зокрема з України, не сплачують за викиди CO2, на відміну від європейських компаній.

SPC пропонує вдосконалити механізм CBAM для введення мит на імпорт цементу з 2026 року та запровадити квоти.

Нагадаємо, у 2022 році виробництво цементу в Україні різко скоротилося через зменшення внутрішнього попиту — до 5,4 млн т проти 11 млн т роком раніше. Проте у 2023−2024 роках галузь продемонструвала стабілізацію: було вироблено відповідно 7,4 млн та 7,97 млн т цементу, свідчать дані асоціації «Укрцемент».

Експерти вважають, що поточний рівень у 8 млн т — це максимальний обсяг виробництва в умовах війни. Після її завершення й початку масштабної відбудови цей показник може зрости до 12 млн т, але таких обсягів слід очікувати не раніше третього-четвертого року відновлення.

На тлі зниженого внутрішнього попиту активізувався експорт. У 2024 році постачання цементу за кордон зросло до 1,7 млн т — це приблизно 15% від усього обсягу виробництва. Основними ринками збуту стали країни Східної Європи — Польща, Румунія та Угорщина.

Голова «Укрцементу» Павло Качур зазначає, що саме експорт підтримує галузь у воєнний період. «Ми постійно звертаємося до сусідів: щойно внутрішній попит відновиться, ми знову переорієнтуємося на українські будівельні майданчики, і питання імпорту знову стане актуальним», — наголосив він.

За оцінкою експертів, якщо фінансування проєктів відбудови відбуватиметься переважно за рахунок коштів ЄС, імовірне зростання імпорту цементу з європейських країн, насамперед для потреб інфраструктури.

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