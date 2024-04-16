Польські фермери за добу не пропустили жодної вантажівки на трьох пунктах пропуску — Finance.ua

Польські фермери за добу не пропустили жодної вантажівки на трьох пунктах пропуску Сьогодні 13:10

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок по трьох пунктах пропуску — «Ягодин», «Рава-Руська» та «Угринів». Через ці три пункти польські протестувальники за минулу добу взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі.

Про це повідомив у коментарі Укрінформ речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, через «Угринів» протестувальники також не пропустили жодної автівки в бік України. Через «Ягодин» протестувальники пропускають на виїзд з Польщі вкрай малу кількість вантажівок за добу.

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За минулий день таких було 70, при тому, що це найбільший інфраструктурний напрямок для перетину кордону вантажними автомобілями, який спроможний пропускати близько 1400 вантажівок в обох напрямках.

Станом на ранок 16 квітня на цих трьох заблокованих пунктах в чергах на території Польщі загалом перебувало близько 600 вантажівок.

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Легкові автівки і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

Також зберігаються черги на раніше розблокованих напрямках пунктів пропуску «Краківець» та «Шегині» — 900 та 450 вантажівок відповідно. Однак по цих напрямках відбувається інтенсивний рух як на виїзд з України так і на в'їзд відповідно до пропускної спроможності кожного з пунктів пропуску.

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