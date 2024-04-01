Після зустрічей з Польщею є надія на вирішення проблеми — Висоцький — Finance.ua
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Після зустрічей з Польщею є надія на вирішення проблеми — Висоцький

Казна та Політика
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Україна та Польща провели тривалі переговори за участю представників профільних асоціацій, які породили стриманий оптимізм щодо вирішення суперечок та налагодження майбутньої співпраці.
Україна та Польща намагаються вирішити спірні питання. Представники обох країн провели дискусії з участю профільних асоціацій, що створило стриманий оптимізм щодо майбутньої співпраці. Про це повідомляє Ми-Україна.
Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький висловив стриманий оптимізм щодо вирішення довготривалої проблеми між Україною та Польщею.
Відтак, за його словами, після тривалих перемовин представників обох країн, включаючи виробників профільних асоціацій, відбулася широка та відверта дискусія, що створила підґрунтя для співпраці та домовленостей.
«Дуже важливо, що дійсно був прямий діалог. Самі перемовини тривали понад 5 годин, і це була не просто політична зустріч, адже в ній брали участь представники виробників з обох сторін. Це вперше, коли така широка, відверта, профільна і фахова дискусія відбулася між обома країнами» — заявив Тарас Висоцький.
Він також зазначив, що обидві сторони розуміють важливість співпраці та домовленостей для досягнення кращого результату.
Згідно з його словами, наступна зустріч між Асоціаціями відбудеться вже 5 квітня, а широка зустріч, яка розглядатиме параметри співпраці, планується на середину-другу половину квітня.
Це завдання на квітень. Буде все робитися, щоб максимально швидко в перші тижні квітня це реалізувати.
За матеріалами:
УНН
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