Польська економіка відчуває брак чоловіків з України – дослідження — Finance.ua
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Польська економіка відчуває брак чоловіків з України – дослідження

Вчора 19:17Особисті фінанси
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Польська економіка відчуває брак чоловіків з України – дослідженняПольська економіка відчуває брак чоловіків з України – дослідження
Польські підприємства відчувають брак чоловічої робочої сили. Найбільше потерпають будівельна, автомобільна галузь, важка промисловість та оборонний сектор.
Про це повідомляють в аналітичному центрі агенції працевлаштування Gremi Personal.
Зараз у Польщі найвища пропозиція саме тих вакансій, де потрібна чоловіча праця. 70% пропозицій роботи для іноземців на польському ринку праці орієнтовані на чоловіків.
Нині з країни додому повернулися понад 285 тис. громадян України, більшість з них чоловіки. Нового притоку чоловічої робочої сили немає, що одразу відбилося на ринку праці.
Найбільший дефіцит відчуває будівельна галузь, де працювало біля 400 тис. громадян України. Не вистачає будівельників, водіїв, мулярів, штукатурів, тощо. В автомобільній промисловості також скаржаться на брак чоловіків. Ця галузь є найсильнішою у польському виробництві і третьою за обсягом зайнятості в Європі після Німеччини та Франції.
В найближчі місяці саме автомобільна промисловість може «поглинути» робітників з України.
«В цілому бракує працівників на підприємствах на місця, де важлива фізична сила — це важка промисловість, металургійна, підприємства харчової промисловості», — повідомляється в пресрелізі.
Польські роботодавці борються за чоловіків, які наразі залишилися в Польщі, і за тих, хто може виїхати з України (багатодітні батьки, студенти, тощо). Пропонують привабливі ставки заробітної плати, допомагають з евакуацією й легалізацією родин. Одночасно агенції працевлаштування вже розпочали діалог з клієнтами про збільшення кількості вакансій і для жінок.
У дослідженні «Барометр професій», проведеному на замовлення Міністерства родини і соціальної політики Польщі, йшлося про дефіцит у 30 професіях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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