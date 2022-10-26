Поки не їдьте: українських біженців просять не повертатися додому до весни — Finance.ua

Поки не їдьте: українських біженців просять не повертатися додому до весни Вчора 08:23 — Казна та Політика

Поки не їдьте: українських біженців просять не повертатися додому до весни

Українців, які від початку повномасштабного вторгнення росії виїхали за кордон, закликають, за можливості, не повертатись на батьківщину у зимовий період.

Про це заявила віцепрем’єрка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час телемарафону.

Верещук пояснила, що росія програє на полі бою і перейшла до терору цивільного населення, знищуючи критичну інфраструктуру. У зв’язку з цим, вона просить українців, у яких є можливість, перезимувати за кордоном.

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Віцепрем’єрка сказала, що повернення до України зараз означатиме знову наразити на небезпеку себе, своїх дітей та рідних.

«росія перейшла до терору цивільного населення, вона не може воювати з армією, вона програє на полі бою... Буду просити не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить росія», — наголосила вона.

Верещук сказала, що, хотіла б, щоб вже весною українці повернулись та спільно відновлювали Україну.

«Переживемо зиму, а далі будемо думати про все решта», — підсумувала віцепрем’єрка.

ТСН За матеріалами:

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