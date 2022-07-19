«Податок на смартфон»: до чого готуватися українцям — Finance.ua

«Податок на смартфон»: до чого готуватися українцям Вчора 21:00 — Особисті фінанси

У Верховній Раді 9 червня цього року зареєстровано законопроект № 5552-1, яким пропонується запровадити нову методику розрахунку податку на техніку. Це буде працювати на смартфонах і телевізорах.

Автори цього нововведення впевнені, що в ньому будуть враховані права правовласників, користувачів, виробників і продавців пристроїв.

Законопроект регулюватиме питання авторського права та адаптуватиме його до європейських правових норм. Це буде перша українська збірка перевірених авторів про техніку.

Так званий «податок на смартфон» тепер включений у вартість пристрою разом із податком, сплаченим за право копіювання на пристрій. Гроші підуть до Організації з управління авторським правом (CMO). Після цього вони перенаправляються до власника вмісту.

У разі прийняття законопроєкту ціна залежатиме від таких факторів:

ціна вмісту;

вартість обладнання;

кількість споживаного контенту;

споживання контенту;

показник ВВП на душу населення;

тіньовий ринок та інші обсяги торгів.

Ціни на електроніку зросли на 0,44% через збір, а якщо врахувати новий метод розрахунку, можуть зрости на 23%, кажуть експерти.

Довідка Finance.ua:

Європейська Комісія закликала операторів мобільного зв’язку в країнах ЄС та України і надалі надавати українським біженцям можливість користуватись мобільними телефонами без плати або з низькими тарифами за роумінг.

iTechua За матеріалами:

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