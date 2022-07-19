«Податок на смартфон»: до чого готуватися українцям — Finance.ua

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«Податок на смартфон»: до чого готуватися українцям

Особисті фінанси
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«Податок на смартфон»: до чого готуватися українцям
У Верховній Раді 9 червня цього року зареєстровано законопроект № 5552-1, яким пропонується запровадити нову методику розрахунку податку на техніку. Це буде працювати на смартфонах і телевізорах.
Автори цього нововведення впевнені, що в ньому будуть враховані права правовласників, користувачів, виробників і продавців пристроїв.
Законопроект регулюватиме питання авторського права та адаптуватиме його до європейських правових норм. Це буде перша українська збірка перевірених авторів про техніку.
Так званий «податок на смартфон» тепер включений у вартість пристрою разом із податком, сплаченим за право копіювання на пристрій. Гроші підуть до Організації з управління авторським правом (CMO). Після цього вони перенаправляються до власника вмісту.
У разі прийняття законопроєкту ціна залежатиме від таких факторів:
  • ціна вмісту;
  • вартість обладнання;
  • кількість споживаного контенту;
  • споживання контенту;
  • показник ВВП на душу населення;
  • тіньовий ринок та інші обсяги торгів.
Ціни на електроніку зросли на 0,44% через збір, а якщо врахувати новий метод розрахунку, можуть зрости на 23%, кажуть експерти.

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Довідка Finance.ua:

  • Європейська Комісія закликала операторів мобільного зв’язку в країнах ЄС та України і надалі надавати українським біженцям можливість користуватись мобільними телефонами без плати або з низькими тарифами за роумінг.
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За матеріалами:
iTechua
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