«Податок на смартфон»: до чого готуватися українцям — Finance.ua

«Податок на смартфон»: до чого готуватися українцям
У Верховній Раді 9 червня цього року зареєстровано законопроект № 5552-1, яким пропонується запровадити нову методику розрахунку податку на техніку. Це буде працювати на смартфонах і телевізорах.
Автори цього нововведення впевнені, що в ньому будуть враховані права правовласників, користувачів, виробників і продавців пристроїв.
Законопроект регулюватиме питання авторського права та адаптуватиме його до європейських правових норм. Це буде перша українська збірка перевірених авторів про техніку.
Так званий «податок на смартфон» тепер включений у вартість пристрою разом із податком, сплаченим за право копіювання на пристрій. Гроші підуть до Організації з управління авторським правом (CMO). Після цього вони перенаправляються до власника вмісту.
У разі прийняття законопроєкту ціна залежатиме від таких факторів:
- ціна вмісту;
- вартість обладнання;
- кількість споживаного контенту;
- споживання контенту;
- показник ВВП на душу населення;
- тіньовий ринок та інші обсяги торгів.
Ціни на електроніку зросли на 0,44% через збір, а якщо врахувати новий метод розрахунку, можуть зрости на 23%, кажуть експерти.
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Довідка Finance.ua:
- Європейська Комісія закликала операторів мобільного зв’язку в країнах ЄС та України і надалі надавати українським біженцям можливість користуватись мобільними телефонами без плати або з низькими тарифами за роумінг.
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