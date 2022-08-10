«Податок на Google» приніс бюджету близько 76 мільйонів доларів — Finance.ua

«Податок на Google» приніс бюджету близько 76 мільйонів доларів Вчора 12:04 — Кредит&Депозит

«Податок на Google» приніс бюджету близько 76 мільйонів доларів

Завдяки «податку на Google» до державного бюджету вдалось залучити близько 76 мільйонів доларів.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев у Telegram

Термін подання декларацій з «податку на Google» завершився 9 серпня. Це ПДВ, яке мають сплачувати великі міжнародні корпорації з електронних сервісів, що надаються в Україні.

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Загальна задекларована сума становить близько 76 млн дол. Платниками податку є 53 великі компанії.

Найбільше з них задекларували:

Google;

Apple;

Facebook;

Instagram;

Onlyfans.

«Завдяки імплементації сучасних європейських норм з оподаткування електронних сервісів армія отримала значне фінансування у війну. Із платників та споживачів послуг ніхто не збанкрутував, попри прогнози маргінальних „експертів“ із соцмереж», — резюмував Гетманцев.

Довідка Finance.ua:

у червні минулого року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 4184, який, зокрема, зобов’язує інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.

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Обозреватель За матеріалами:

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