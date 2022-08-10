«Податок на Google» приніс бюджету близько 76 мільйонів доларів — Finance.ua

«Податок на Google» приніс бюджету близько 76 мільйонів доларів
Завдяки «податку на Google» до державного бюджету вдалось залучити близько 76 мільйонів доларів.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
Термін подання декларацій з «податку на Google» завершився 9 серпня. Це ПДВ, яке мають сплачувати великі міжнародні корпорації з електронних сервісів, що надаються в Україні.
Загальна задекларована сума становить близько 76 млн дол. Платниками податку є 53 великі компанії.
Найбільше з них задекларували:
- Google;
- Apple;
- Facebook;
- Instagram;
- Onlyfans.
«Завдяки імплементації сучасних європейських норм з оподаткування електронних сервісів армія отримала значне фінансування у війну. Із платників та споживачів послуг ніхто не збанкрутував, попри прогнози маргінальних „експертів“ із соцмереж», — резюмував Гетманцев.
Довідка Finance.ua:
- у червні минулого року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 4184, який, зокрема, зобов’язує інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.
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