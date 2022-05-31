Плюс $87 млн. У які криптофонди зараз інвестують гроші — CoinShares — Finance.ua

Плюс $87 млн. У які криптофонди зараз інвестують гроші — CoinShares

Вчора 21:14 — Фінтех і Картки

Плюс $87 млн. У які криптофонди зараз інвестують гроші — CoinShares

Обсяг коштів у криптовалютних інвестиційних продуктах за тиждень збільшився на $87 млн.

Такі дані наводять аналітики CoinShares, пише Forklog.

Нагадаємо, що тижнем раніше власники криптовалютних інструментів скоротили свої позиції на $141,2 млн.

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Змішана динаміка спостерігається із квітня. Приплив коштів у криптофонди з початку року досяг $0,52 млрд. Для порівняння: у 2021 році на аналогічному відрізку показник склав $5,9 млрд.

Дані: CoinShares

Продукти на базі першої криптовалюти залучили $69,4 млн і $369 млн — з січня. У вартісному вираженні вони досягли найменшої оцінки з липня 2021 року — $24,7 млрд.

Продовжився відтік коштів із Ethereum-фондів. За сім днів він становив $11,6 млн та $250 млн — з початку року.

Зберігається інтерес інвесторів до товарів з урахуванням кількох активів. Інвестиції в них за тиждень збільшилися на $4,8 млн, з початку року — на $191 млн.

Дані: CoinShares

Приріст коштів в іншому популярному напрямку для інвестицій, фондах на основі Solana, склав $1,8 млн і $104 млн відповідно.

Аналітики відзначили рекордний інтерес до продуктів на базі Algorand — приплив коштів за тиждень становив $20 млн. Вони це пов’язали із запуском нових інструментів в екосистемі.

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