Плюс $87 млн. У які криптофонди зараз інвестують гроші — CoinShares — Finance.ua
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Плюс $87 млн. У які криптофонди зараз інвестують гроші — CoinShares

Вчора 21:14Фінтех і Картки
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Плюс $87 млн. У які криптофонди зараз інвестують гроші — CoinSharesПлюс $87 млн. У які криптофонди зараз інвестують гроші — CoinShares
Обсяг коштів у криптовалютних інвестиційних продуктах за тиждень збільшився на $87 млн.
Такі дані наводять аналітики CoinShares, пише Forklog.
Нагадаємо, що тижнем раніше власники криптовалютних інструментів скоротили свої позиції на $141,2 млн.
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Змішана динаміка спостерігається із квітня. Приплив коштів у криптофонди з початку року досяг $0,52 млрд. Для порівняння: у 2021 році на аналогічному відрізку показник склав $5,9 млрд.
Дані: CoinShares Дані: CoinShares
Продукти на базі першої криптовалюти залучили $69,4 млн і $369 млн — з січня. У вартісному вираженні вони досягли найменшої оцінки з липня 2021 року — $24,7 млрд.
Продовжився відтік коштів із Ethereum-фондів. За сім днів він становив $11,6 млн та $250 млн — з початку року.
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Зберігається інтерес інвесторів до товарів з урахуванням кількох активів. Інвестиції в них за тиждень збільшилися на $4,8 млн, з початку року — на $191 млн.
Дані: CoinShares Дані: CoinShares
Приріст коштів в іншому популярному напрямку для інвестицій, фондах на основі Solana, склав $1,8 млн і $104 млн відповідно.
Аналітики відзначили рекордний інтерес до продуктів на базі Algorand — приплив коштів за тиждень становив $20 млн. Вони це пов’язали із запуском нових інструментів в екосистемі.

Ethereum: чого чекати від «криптовалюти № 2»

За матеріалами: Мінфін України
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