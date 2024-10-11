Платформа X платитиме своїм Premium-користувачам за взаємодію один з одним — Finance.ua
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Платформа X платитиме своїм Premium-користувачам за взаємодію один з одним

Технології&Авто
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Платформа X платитиме своїм Premium-користувачам за взаємодію один з одним
Платформа X платитиме своїм Premium-користувачам за взаємодію один з одним
Платформа X оголосила про зміну в системі винагород для творців контенту.
Про це пише The Verge.
Якщо раніше платформа ділилася доходом від реклами з користувачами на основі кількості переглядів їхніх постів верифікованими користувачами, то тепер виплати будуть залежати від «взаємодії з контентом від Premium-користувачів».
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Тобто що більше Premium-користувачів взаємодіють один з одним, то більше грошей вони зможуть заробити. Однак на практиці це може призвести до того, що Premium-користувачі будуть ще частіше з’являтися у відповідях до постів, оскільки їм вже надається пріоритет у реплаях.
Наразі невідомо, чи новий підхід призведе до збільшення виплат для творців контенту. Хоча платформа обіцяє, що підписка на X Premium може допомогти «заробляти на життя в X», багато користувачів скаржаться на низькі виплати за поточними умовами.
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X також попереджає, що видалятиме користувачів з програми монетизації, якщо буде виявлено спроби штучно збільшувати перегляди на їхніх постах. У нових правилах вказано, що «тільки справжні взаємодії від Premium-користувачів будуть зараховуватися до ваших заробітків».
З 8 листопада, перегляди верифікованих рекламних оголошень у відповідях більше не впливатимуть на розподіл доходу. Компанія зазначила, що «до 25 відсотків від підписок на Premium будуть йти безпосередньо творцям контенту».
За матеріалами:
suspilne.media
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