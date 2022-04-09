Південна Корея надасть Україні гуманітарну допомогу на $30 млн — Finance.ua
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Південна Корея надасть Україні гуманітарну допомогу на $30 млн

Вчора 19:24Казна та Політика
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Керівництво Південної Кореї планує надати Україні гуманітарну допомогу на $30 млн.
Про це заявив глава МЗС Південної Кореї Чон Ій Йєн.
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За інформацією агентства, 7 квітня у Брюсселі на засіданні та глав МЗС країн-членів НАТО та чотирьох партнерів з Азійсько-Тихоокеанського регіону Чон Ій Єн оприлюднив план надзвичайної гуманітарної допомоги Україні.
Зокрема, як зазначив Єн, Сеул запропонує Києву допомогу на 30 млн доларів, а також розгляне питання додаткової підтримки.
У березні цього року Південна Корея надала Україні допомогу на 800 тисяч доларів.
Зокрема були передані куленепробивні шоломи та ковдри, а також предмети медичного призначення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Діло
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