Південна Корея надасть Україні гуманітарну допомогу на $30 млн — Finance.ua

За інформацією агентства, 7 квітня у Брюсселі на засіданні та глав МЗС країн-членів НАТО та чотирьох партнерів з Азійсько-Тихоокеанського регіону Чон Ій Єн оприлюднив план надзвичайної гуманітарної допомоги Україні.
Зокрема, як зазначив Єн, Сеул запропонує Києву допомогу на 30 млн доларів, а також розгляне питання додаткової підтримки.
У березні цього року Південна Корея надала Україні допомогу на 800 тисяч доларів.
Зокрема були передані куленепробивні шоломи та ковдри, а також предмети медичного призначення.