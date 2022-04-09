Південна Корея надасть Україні гуманітарну допомогу на $30 млн — Finance.ua

Південна Корея надасть Україні гуманітарну допомогу на $30 млн

Вчора 19:24 — Казна та Політика

Керівництво Південної Кореї планує надати Україні гуманітарну допомогу на $30 млн.

Про це заявив глава МЗС Південної Кореї Чон Ій Йєн.

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За інформацією агентства, 7 квітня у Брюсселі на засіданні та глав МЗС країн-членів НАТО та чотирьох партнерів з Азійсько-Тихоокеанського регіону Чон Ій Єн оприлюднив план надзвичайної гуманітарної допомоги Україні.

Зокрема, як зазначив Єн, Сеул запропонує Києву допомогу на 30 млн доларів, а також розгляне питання додаткової підтримки.

У березні цього року Південна Корея надала Україні допомогу на 800 тисяч доларів.

Зокрема були передані куленепробивні шоломи та ковдри, а також предмети медичного призначення.

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