У березні в Україну ввезено майже 150 тисяч тонн гуманітарної допомоги - ОП — Finance.ua

У березні в Україну ввезено майже 150 тисяч тонн гуманітарної допомоги - ОП

Вчора 14:38 — Казна та Політика

За три тижні березня в Україну ввезено 148 566 тонн гуманітарної допомоги, з них 38 388 тонн вантажу відправлено залізницею.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Велику частину роботи з доставки виконують також автомобільні перевізники. З обласних логістичних центрів вантажі направляють до пунктів видачі та громад областей», — написав він.

Заступник керівника ОП подякував «небайдужим людям, які допомагають нашій країні, працівникам обласних логістичних хабів, Укрзалізниці, водіям автотранспорту, волонтерам, всім, хто докладає зусиль, щоб продукти, медикаменти, пальне, інші необхідні речі потрапляли в ті міста, села, селища, де людям зараз найважче».

«Окрема подяка людям, що на тимчасово окупованих територіях, до яких нам вдається відправити допомогу, попри ризики розносять по домівкам харчі, ліки, воду», — зазначив Тимошенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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