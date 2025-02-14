Підсумки 2024 року: які нові автомобілі обирали українці в минулому році — Finance.ua
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Підсумки 2024 року: які нові автомобілі обирали українці в минулому році

Особисті фінанси
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Підсумки 2024 року: які нові автомобілі обирали українці в минулому році
Підсумки 2024 року: які нові автомобілі обирали українці в минулому році
Впродовж 2024 року українці та місцеві підприємства придбали 68,8 тисячі нових легковиків. У порівнянні з 2023 роком, маємо приріст торгів на +9,2%.
Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.
Загалом за минулі 12 місяців щомісяця в середньому дилери продавали близько 5,7 тис. нових легковиків.
«Пік у серпні на діаграмі спричинений впливом повідомлень про ймовірне запровадження додаткового 15% податку на автомобілі, що спонукало частину покупців прийняти рішення щодо купівлі швидше запланованого часу. Податок так і не був введений, а хвилювання на діаграмі зафіксувалося», — зазначили експерти.
Графік: eauto.org.ua
Графік: eauto.org.ua
Більшість нових легковиків, як звичайно (95,5%, 65 667 шт.), були імпортованими із-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні, склала 4,5% (3084 шт.).
Серед марок найбільше на першу реєстрацію було подано легковиків з емблемами Toyota, Renault та Volkswagen.
Топ-10 виробників за підсумками минулого року
Топ-10 виробників за підсумками минулого року, Графік: eauto.org.ua
З-поміж окремих моделей найчастіше автосалони покидали Renault Duster та Toyota RAV4.
Різниця у кількості між наступними учасниками значно більша відносно лідерів цього топ-10, але значно менша між ними. За такого порівняно невеликого контрасту всього кілька десятків (менше як місячний обсяг) автомобілів мало вплив на фінальну річну позицію моделі у списку. Що зрештою можна пояснити ще чималою конкуренцією між низкою кросоверів одного габаритного (подекуди й цінового) класу.

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Серед усіх «джипів» у десятці найпопулярніших легковиків залишився всього один седан — Toyota Camry.
Топ-10 моделей нових легковиків, 2024 рік
Топ-10 моделей нових легковиків, 2024 рік, Графік: eauto.org.ua
Серед нових легковиків, що були зареєстровані як такі, що виготовлені в Україні (кількісно вони включені до загального рейтингу), лідером з продажів став кросовер Skoda Kodiaq (1003 шт.), який випускають на закарпатському заводі «Єврокар».

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Друге місце у продукції того ж підприємства — Skoda Karoq (694 шт.).
Наступні сходинки розподілили між собою переобладнані місцевими підприємствами під різні спеціальні цілі (на замовлення поліції, медслужб тощо) легкові автомобілі.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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