Підсумки 2024 року: які нові автомобілі обирали українці в минулому році — Finance.ua

Підсумки 2024 року: які нові автомобілі обирали українці в минулому році Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Підсумки 2024 року: які нові автомобілі обирали українці в минулому році

Впродовж 2024 року українці та місцеві підприємства придбали 68,8 тисячі нових легковиків. У порівнянні з 2023 роком, маємо приріст торгів на +9,2%.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Загалом за минулі 12 місяців щомісяця в середньому дилери продавали близько 5,7 тис. нових легковиків.

«Пік у серпні на діаграмі спричинений впливом повідомлень про ймовірне запровадження додаткового 15% податку на автомобілі, що спонукало частину покупців прийняти рішення щодо купівлі швидше запланованого часу. Податок так і не був введений, а хвилювання на діаграмі зафіксувалося», — зазначили експерти.

Графік: eauto.org.ua

Більшість нових легковиків, як звичайно (95,5%, 65 667 шт.), були імпортованими із-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні, склала 4,5% (3084 шт.).

Серед марок найбільше на першу реєстрацію було подано легковиків з емблемами Toyota, Renault та Volkswagen.

Топ-10 виробників за підсумками минулого року, Графік: eauto.org.ua

З-поміж окремих моделей найчастіше автосалони покидали Renault Duster та Toyota RAV4.

Різниця у кількості між наступними учасниками значно більша відносно лідерів цього топ-10, але значно менша між ними. За такого порівняно невеликого контрасту всього кілька десятків (менше як місячний обсяг) автомобілів мало вплив на фінальну річну позицію моделі у списку. Що зрештою можна пояснити ще чималою конкуренцією між низкою кросоверів одного габаритного (подекуди й цінового) класу.

Серед усіх «джипів» у десятці найпопулярніших легковиків залишився всього один седан — Toyota Camry.

Топ-10 моделей нових легковиків, 2024 рік, Графік: eauto.org.ua

Серед нових легковиків, що були зареєстровані як такі, що виготовлені в Україні (кількісно вони включені до загального рейтингу), лідером з продажів став кросовер Skoda Kodiaq (1003 шт.), який випускають на закарпатському заводі «Єврокар».

Друге місце у продукції того ж підприємства — Skoda Karoq (694 шт.).

Наступні сходинки розподілили між собою переобладнані місцевими підприємствами під різні спеціальні цілі (на замовлення поліції, медслужб тощо) легкові автомобілі.

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