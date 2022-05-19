Підсанкційний російський Сбєрбанк планує вийти з Лондонської фондової біржі — Finance.ua

Підсанкційний російський Сбєрбанк планує вийти з Лондонської фондової біржі

Вчора 09:34 — Казна та Політика

російський Сбєрбанк планує вийти з Лондонської фондової біржі — направив повідомлення в Управління фінансового нагляду Великої Британії та Лондонську фондову біржу про намір припинити обіг депозитарних розписок.

Про це пише Anadolu Ajansı з посиланням на заяву банку.

Сбєрбанк планує залишити біржу після того, як JPMorgan Chase з 15 березня відмовився від статусу депозитарію цінних паперів російського банку через запроваджені санкції.

Власники депозитарних розписок Сбєрбанку можуть обміняти їх на акції до 16 червня.

«З урахуванням наявних обмежень, випущених іноземними регуляторами, власники депозитарних розписок можуть бути обмежені у правах володіння та здійснення операцій з акціями Сбєрбанку», — кажуть у банку.

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