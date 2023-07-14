Підготовка до зими: координаційна група G7+ про наймасштабнішу ремонтну кампанію і потреби енергосектору України — Finance.ua

Підготовка до зими: координаційна група G7+ про наймасштабнішу ремонтну кампанію і потреби енергосектору України Сьогодні 16:45 — Енергетика

Підготовка до зими: координаційна група G7+ про наймасштабнішу ремонтну кампанію і потреби енергосектору України

Міністр енергетики України Герман Галущенко взяв участь у черговому засіданні Координаційної групи G7+ з надання допомоги енергосектору України.

Герман Галущенко подякував міжнародним партнерам за підтримку і поінформував про ремонтну кампанію, яка проводиться Україною на об'єктах енергетичної інфраструктури.

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«У межах наймасштабнішої за всю історію ремонтної кампанії на енергетичних об'єктах України ми проводимо відновлення інфраструктури, що зазнала масованих російських атак, які були найінтенсивнішими протягом попереднього опалювального сезону. У проведенні ремонтів нам дуже допомагає обладнання, надане нашими міжнародними партнерами, а також закуплене за рахунок коштів Фонду енергетичної підтримки України, створеного при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства», — зазначив міністр.

Водночас він наголосив, що Україна очікує продовження ворожих атак на енергетичні об'єкти протягом наступної зими, тому актуальними залишаються потреби в енергетичному обладнанні, особливо у високовольтному, а також системах, які зможуть забезпечити децентралізацію генерації, зокрема — у газових турбінах.

Важливе значення матиме також можливість імпортувати електроенергію з європейських країн, тому необхідно забезпечити дозвіл ENTSO-E на максимальну пропускну спроможність міждержавних перетинів до 2 ГВт, яка на сьогодні є технічно можливою.

Галущенко підкреслив, що у межах підготовки до наступної зими триває нарощування запасів природного газу в ПСГ. Водночас Україна володіє найбільшими в Європі підземними газосховищами і пропонує європейським партнерам використовувати близько 15 млрд куб. м потужностей своїх ПСГ, які пройшли сертифікацію за європейськими правилами. Така співпраця буде взаємовигідною для європейської і української сторони і з економічного, і з безпекового погляду.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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