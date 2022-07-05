Під час військового стану українці задекларували майже 1,5 млрд грн, — Гетманцев Вчора 21:30 — Казна та Політика

Під час військового стану українці задекларували майже 1,5 млрд грн, — Гетманцев

Під час дії військового стану в рамках податкової амністії українці вивели з «тіні» та задекларували активів на 1,45 млрд грн.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

«З 24 лютого у рамках кампанії податкової амністії українцями було задекларовано активи на суму понад 1,45 млрд грн, сума збору до бюджету склала 103,3 млн грн», — написав він.

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За даними нардепа, за період дії добровільного декларування вартість амністованих активів склала понад 3,6 млрд грн, а сума збору до бюджету — 225,1 млн грн.

Він нагадав, що всі, хто ще не задекларував своїх активів, ще можуть це зробити.

«До кінця податкової амністії залишається менше двох місяців», — наголосив Гетманцев.

УБР За матеріалами:

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