Під час військового стану українці задекларували майже 1,5 млрд грн, — Гетманцев — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Під час військового стану українці задекларували майже 1,5 млрд грн, — Гетманцев

Казна та Політика
191
Під час військового стану українці задекларували майже 1,5 млрд грн, — Гетманцев
Під час військового стану українці задекларували майже 1,5 млрд грн, — Гетманцев
Під час дії військового стану в рамках податкової амністії українці вивели з «тіні» та задекларували активів на 1,45 млрд грн.
Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
«З 24 лютого у рамках кампанії податкової амністії українцями було задекларовано активи на суму понад 1,45 млрд грн, сума збору до бюджету склала 103,3 млн грн», — написав він.
Читайте також
За даними нардепа, за період дії добровільного декларування вартість амністованих активів склала понад 3,6 млрд грн, а сума збору до бюджету — 225,1 млн грн.
Він нагадав, що всі, хто ще не задекларував своїх активів, ще можуть це зробити.
«До кінця податкової амністії залишається менше двох місяців», — наголосив Гетманцев.

Що треба знати, якщо зібралися переказати гроші з картки на картку іншого банку

За матеріалами:
УБР
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.