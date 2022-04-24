PGNIG знизила продажі газу в Україні в I кв.-2022 майже втричі — Finance.ua

Як повідомлялося, прибуток PGNIG у 2021 році впав на 16% — до 6,19 млрд злотих ($1,55 млрд); при цьому більшу частину цього прибутку (3,09 млрд злотих) компанія заробила у четвертому кварталі. Водночас виручка підскочила в 1,8 раза — до 69,96 млрд злотих ($17,48 млрд).
На початку лютого повідомлялося, що PGNiG закупила в США партію скрапленого природного газу (СПГ) для постачання до українського кордону для ERU Europe, який отримуватиме придбане паливо на з’єднанні між Польщею й Україною до кінця березня 2022 року.
За матеріалами: enkorr
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