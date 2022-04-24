PGNIG знизила продажі газу в Україні в I кв.-2022 майже втричі — Finance.ua

PGNIG знизила продажі газу в Україні в I кв.-2022 майже втричі

Вчора 16:44 — Енергетика

PGNIG знизила продажі газу в Україні в I кв.-2022 майже втричі

Польська державна нафтогазова компанія PGNIG знизила обсяги продажу газу в Україні у першому кварталі 2022 року майже втричі — до 80 млн куб. м із 210 млн куб. м у першому кварталі 2021 року.

Про це повідомляється у релізі PGNiG за окремими показниками звітності.

Згідно з ним, загалом обсяги продажу газу за межі групи у цьому звітному періоді склали 11,54 млрд куб. м порівняно з 11,28 млрд куб. м у першому кварталі 2021 року.

Читайте також ЄС може втратити третину поставок газу через Україну – Вітренко

Як повідомлялося, прибуток PGNIG у 2021 році впав на 16% — до 6,19 млрд злотих ($1,55 млрд); при цьому більшу частину цього прибутку (3,09 млрд злотих) компанія заробила у четвертому кварталі. Водночас виручка підскочила в 1,8 раза — до 69,96 млрд злотих ($17,48 млрд).

На початку лютого повідомлялося, що PGNiG закупила в США партію скрапленого природного газу (СПГ) для постачання до українського кордону для ERU Europe, який отримуватиме придбане паливо на з’єднанні між Польщею й Україною до кінця березня 2022 року.

За матеріалами: enkorr

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.