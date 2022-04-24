ЄС може втратити третину поставок газу через Україну – Вітренко — Finance.ua

ЄС може втратити третину поставок газу через Україну – Вітренко

Вчора 10:14 — Енергетика

Внаслідок бойових дій на нещодавно окупованих територіях буде втрачено третину обсягу газу, що експортується з росії до ЄС через Україну.

Про це голова НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко повідомив у своєму Twitter.

«За нашими оцінками, третину обсягу газу, що експортується з росії до ЄС через Україну, буде втрачено, якщо окупаційні війська не перестануть зривати роботу наших станцій на нещодавно окупованих територіях», — повідомив він.

Ще на початку квітня Оператор газотранспортної системи повідомляв, що ворог втручається в операційну роботу та технологічні процеси транспортування газу через компресорну станцію (КС) «Новопсков» на Луганщині.

Такі дії російських окупантів ставлять під загрозу транзит газу через ГВС «Сохранівка», через який проходить третина обсягів до ЄС.

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