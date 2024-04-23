Перший рік життя дитини: скільки потрібно грошей — Finance.ua

Перший рік життя дитини: скільки потрібно грошей Сьогодні 20:14 — Особисті фінанси

Перший рік життя дитини: скільки потрібно грошей

Для того щоб детально порахувати, скільки коштує перший рік життя дитини в Україні, потрібно писати цілісіньку дисертацію. Адже витрати можуть бути найрізноманітніші, залежно від рішень батьків.

Зосередимося на потребах дітей, та на тому, скільки грошей потрібно, щоб їх закрити.

Молоді мами, з якими поспілкувався Finance.ua, одноголосно погодилися, що головні витрати йдуть на:

дитячі товари (памперси, пустушки, пляшечки, іграшки тощо);

одяг;

харчування;

візити до лікаря;

можливе лікування чи профілактика захворювань.

Базовими витратами є памперси, які потрібні кожен день. У середньому, на новонароджену дитину може йти 5 памперсів на добу. Відповідно за місяць це близько 150 штук.

«До 3 місяців щодня йшло десь по 7 памперсів. Тоді на місяць на памперси витрачали по 2000—2500 гривень. Після 3 місяців в середньому на день йшло по 5 памперсів. Відповідно витрачаємо десь по 1500 гривень на місяць», — розповідає наша співрозмовниця Тетяна, мама однорічного хлопчика.

Але такі розрахунки орієнтовні. Бо все залежить від марки памперсів і від того, як батьки ставляться до їх використання загалом.

Наступна стаття витрат — одяг. Розраховувати потрібно на те, що за добу може бути мінімум 2−3 переодягання. Адже новонароджені можуть відригувати, а вже коли почнеться прикорм — вимазати одяг у їжу під час годування.

Тобто в ідеалі одягу потрібно стільки, щоб мати можливість швидко переодягнути дитину та не поспішити прати після кожного переодягання.

Також потрібно розраховувати на те, що дитина швидко росте. І одягу певного розміру їй може вистачити максимум на три місяці.

Загалом для дитини потрібно десь 5−6 чоловічків (сліпів) та 5−6 боді. Цю кількість потрібно помножити щонайменше на 4.

Плюс влітку додаються шортики, маєчки, панами (якщо дитина вже сидить), взимку — зимовий комбінезон та флісовий піддів, навесні та восени — комбінезон та флісовий чи бавовняний піддів. Це план мінімум.

Порахувати точні витрати на одяг не так просто. Адже все залежить від вподобань і фінансових можливостей батьків. Наприклад, чоловічки можна купити за 150 грн за штуку, а можна за 300 грн за штуку, відповідно й витрати будуть у першому варіанті від 3 тис. грн (за рік), а в другому — від 6 тис. грн. Та ж сама історія з боді.

Щодо верхнього одягу, зимовий комбінезон в середньому обійдеться близько 2 тис. грн, а демісезонний — близько 1000−1500 грн.

Тобто мінімально на одяг у перший рік дитини доведеться витратити 10 тис. грн. І ще близько 20 тис. грн на памперси. Але об'єктивно потрібно розраховувати, що витрати будуть більшими.

Щодо харчування, то тут все залежить від того, чи потрібні дитині суміші, а також від виду прикорму, який починають вводити після того, як дитині виповниться пів року. «Витрати на прикорм залежать від його виду — педіатричний чи ТЗХ (тарілка здорового харчування, — ред.). ТЗХ обійдеться дорожче», — пояснює Тетяна.

Щодо візитів до лікаря, вони, як правило, безкоштовні. Але перед батьками постає питання вакцинації дитини. І часто додаткові витрати йдуть на придбання платних вакцин. Звісно, за бажанням батьків.

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