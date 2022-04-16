Пенсійний фонд повідомив, як виплачуються пенсії за квітень — Finance.ua
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Пенсійний фонд повідомив, як виплачуються пенсії за квітень

Вчора 10:03Особисті фінанси
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Гривні Гривні
Станом на 14 квітня 2022 року на пенсійні виплати за квітень спрямовано 32,2 млрд грн, в т. ч. 8,6 млрд грн — на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 23,6 млрд грн — через уповноважені банки.
Про це повідомив Пенсійний фонд.
Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.
За повідомленням АТ «Укрпошта» доставлено 60,2 % профінансованої суми за квітень, продовжувалась також доставка пенсійних виплат за березень у Херсонській області.
За зверненнями осіб у квітні 2022 року надано 320,0 тис пенсійних послуг, у тому числі 14 квітня — 32,6 тисяч.
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Із заявами про отримання пенсії за тимчасово зміненим фактичним місцем проживання до органів Пенсійного фонду України звернулось 4 407 осіб щодо виплати в іншому відділенні АТ «Укрпошта» та 5 562 осіб — щодо здійснення грошових переказів через міжнародну платіжну систему «MY TRANSFER» (АТ «Ощадбанк»).

Довідка Finance.ua:

  • Станом на 15 квітня в Україні працюють 4659 стаціонарних і 1316 пересувних відділень Укрпошти. «Поступово відновлюємо роботу й в інших областях. Відтак, сьогодні працює майже 6000 відділень по всій країні», — йдеться в повідомленні компанії.
  • Раніше Гетьманцев розповів, що чекає українців у квітні та травні. Катастрофічної ситуації у бюджетних надходженнях немає, і держава виконує всі соціальні зобов’язання. Так, зараз гроші витрачають переважно на соціальні виплати та оборонний комплекс. «На сьогоднішній день у бюджеті залишилися два великі напрями фінансування-оборона та „соціалка“», — сказав він.
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За матеріалами: Finance.ua
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