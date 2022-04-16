Пенсійний фонд повідомив, як виплачуються пенсії за квітень — Finance.ua

Із заявами про отримання пенсії за тимчасово зміненим фактичним місцем проживання до органів Пенсійного фонду України звернулось 4 407 осіб щодо виплати в іншому відділенні АТ «Укрпошта» та 5 562 осіб — щодо здійснення грошових переказів через міжнародну платіжну систему «MY TRANSFER» (АТ «Ощадбанк»).
Довідка
Finance.ua:
Станом на 15 квітня в Україні працюють 4659 стаціонарних і 1316 пересувних відділень Укрпошти. «Поступово відновлюємо роботу й в інших областях. Відтак, сьогодні працює майже 6000 відділень по всій країні», — йдеться в повідомленні компанії.
Раніше Гетьманцев розповів, що чекає українців у квітні та травні. Катастрофічної ситуації у бюджетних надходженнях немає, і держава виконує всі соціальні зобов’язання. Так, зараз гроші витрачають переважно на соціальні виплати та оборонний комплекс. «На сьогоднішній день у бюджеті залишилися два великі напрями фінансування-оборона та „соціалка“», — сказав він.
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